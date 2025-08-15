“Đại gia” gây sốc với đề nghị 34,5 tỷ USD mua lại trình duyệt Chrome từ Google là ai?

Perplexity AI, thành lập cách đây 3 năm, đã huy động khoảng 1 tỷ USD vốn từ các nhà đầu tư như Nvidia và SoftBank và được định giá 14 tỷ USD. Công ty hiện sở hữu trình duyệt AI Comet, có khả năng thực hiện một số tác vụ thay người dùng. Việc sở hữu Chrome – với hơn 3 tỷ người dùng toàn cầu – sẽ giúp Perplexity nâng tầm cạnh tranh với các đối thủ lớn như OpenAI.

Đây không phải lần đầu Perplexity gây chú ý với những đề nghị táo bạo. Tháng 1 năm nay, startup này từng đề xuất sáp nhập với TikTok Mỹ để giải quyết lo ngại của Washington về quyền sở hữu Trung Quốc của ứng dụng này.

Biểu tượng ứng dụng Perplexity AI được nhìn thấy trong hình minh họa này chụp ngày 4/1/2024.

Google và bối cảnh pháp lý liên quan đến Chrome

Google chưa từng rao bán Chrome và hiện đang kháng cáo phán quyết của tòa án Mỹ năm 2023, cho rằng hãng độc quyền bất hợp pháp trong lĩnh vực tìm kiếm trực tuyến. Bộ Tư pháp Mỹ đã đề xuất phương án buộc Google phải bán Chrome như một phần giải pháp khắc phục.

Tuy nhiên, giới phân tích nhận định khả năng Google đồng ý bán là rất thấp, bởi Chrome đóng vai trò then chốt trong chiến lược AI của hãng, đặc biệt khi Google đang triển khai các tính năng tìm kiếm mới như tóm tắt kết quả bằng AI (Overviews). Nếu phải bán, quá trình pháp lý có thể kéo dài nhiều năm, qua các vòng kháng cáo và thậm chí tới Tòa Tối cao.

Điều kiện và tiềm năng của thương vụ

Theo bản thỏa thuận mà Reuters tiếp cận, Perplexity cam kết giữ mã nguồn Chromium ở dạng mở, đầu tư 3 tỷ USD trong 2 năm và không thay đổi công cụ tìm kiếm mặc định của Chrome. Startup này khẳng định đề nghị mua không bao gồm cổ phần, nhằm bảo đảm quyền lựa chọn của người dùng và giảm lo ngại về cạnh tranh trong tương lai.

Một số quỹ đầu tư đã ngỏ ý tài trợ toàn bộ thương vụ, dù Perplexity không tiết lộ danh tính. Tuy vậy, mức giá 34,5 tỷ USD vẫn thấp hơn nhiều so với con số ít nhất 50 tỷ USD mà CEO DuckDuckGo – Gabriel Weinberg – cho rằng Chrome có thể đạt nếu buộc phải bán.

Tác giả: Kì Lân

Nguồn tin: nguoiduatin.vn