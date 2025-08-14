Nghệ An tăng cường cán bộ, công chức, viên chức cấp tỉnh về cấp xã

Ban Tổ chức Tỉnh ủy Nghệ An vừa ban hành Công văn số 4675-CV/BTCTU về việc đăng ký nguyện vọng đi tăng cường công tác ở cơ sở.

Thực hiện Kết luận số 177-KL/TW, ngày 11/7/2025; Kết luận số 178- KL/TW, ngày 17/7/2025; Kết luận số 179-KL/TW, ngày 25/7/2025 và Kết luận số 183-KL/TW, ngày 1/8/2025 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về tiếp tục xây dựng tổ chức, hoạt động của đơn vị hành chính 2 cấp bảo đảm thông suốt, hiệu quả, Ban Tổ chức Tỉnh ủy Nghệ An đề nghị các cơ quan, đơn vị triển khai để cán bộ, công chức, viên chức đăng ký nguyện vọng luân chuyển, điều động đi tăng cường công tác ở cơ sở.

Cán bộ Sở Nội vụ Nghệ An về hỗ trợ trực tiếp các xã miền núi giải quyết kịp thời chế độ, chính sách.

Ban Tổ chức Tỉnh ủy Nghệ An đề nghị người đứng đầu cơ quan, đơn vị chỉ đạo quán triệt, phổ biến chủ trương này đến cán bộ trong cơ quan, đơn vị, triển khai việc đăng ký nhu cầu, nguyện vọng.

Đối tượng đăng ký theo thứ tự ưu tiên gồm: Trưởng phòng và tương đương thuộc sở, ban, ngành, MTTQ và tổ chức chính trị - xã hội, đơn vị sự nghiệp cấp tỉnh; Phó Trưởng phòng và tương đương thuộc sở, ban, ngành, MTTQ và tổ chức chính trị - xã hội, đơn vị sự nghiệp cấp tỉnh; Chuyên viên, viên chức thuộc sở, ban, ngành, MTTQ và tổ chức chính trị - xã hội, đơn vị sự nghiệp cấp tỉnh.

Khi về công tác tại cấp xã, cán bộ, công chức sẽ được bố trí vào các chức danh cụ thể gồm: Trưởng các phòng, ban và tương đương các xã, phường; Phó Trưởng các phòng, ban và tương đương các xã, phường.

Ban Tổ chức Tỉnh ủy Nghệ An đề nghị trên cơ sở đăng ký của cán bộ, các cơ quan, đơn vị tổng hợp danh sách gửi về trước ngày 15/8/2025 để tổng hợp.

Nghệ An bảo đảm thông suốt, hiệu quả hoạt động đơn vị hành chính 2 cấp.

Trước đó, theo đề xuất của Phòng Tổ chức biên chế và Tổ chức phi Chính phủ, Phòng Xây dựng chính quyền và Công tác thanh niên, Sở Nội vụ Nghệ An đã thành lập Đoàn công tác theo Quyết định số 6434/QĐ-SNV ngày 8/8/2025 về việc thành lập Đoàn công tác hỗ trợ các xã miền núi chịu ảnh hưởng do bão số 3, nhằm giải quyết kịp thời chế độ chính sách cho đội ngũ cán bộ nghỉ việc sau khi thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp.

Đoàn công tác sẽ về trực tiếp ở các xã bị thiệt hại nặng nề sau bão số 3 để thẩm định hồ sơ giải quyết chế độ cho những người hoạt động không chuyên trách cấp xã nghỉ việc sau khi thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp, theo Nghị định số 154/2025/NĐ-CP của Chính phủ, nhằm giúp cho công chức các xã ở miền núi xa không phải trực tiếp về Sở Nội vụ để nộp hồ sơ.

Đồng thời, đoàn công tác sẽ trực tiếp hỗ trợ, hướng dẫn về chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, công chức các địa phương.

