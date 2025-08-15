Nghệ An sẵn sàng cho sự kiện "Cùng Việt Nam tiến bước" diễn ra sáng ngày 16/8

Đại tá Trần Hồng Quang, Phó Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An chủ trì buổi làm việc.

“Cùng Việt Nam tiến bước” là hoạt động cộng đồng có quy mô chưa từng có và ý nghĩa đặc biệt; được diễn ra đồng loạt tại 34 tỉnh, thành phố với 3.321 xã, phường và đặc khu hành chính trên toàn quốc.

Chương trình “Cùng Việt Nam tiến bước” do Báo Nhân Dân phối hợp Bộ Công an phát động là một trong những hoạt động thiết thực nhằm hướng tới Kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám (19/8/1945-19/8/2025), Quốc khánh 2/9 (2/9/1945-2/9/2025), Ngày truyền thống Công an nhân dân Việt Nam (19/8/1945-19/8/2025) và 20 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (19/8/2005–19/8/2025).

Đây không chỉ là một sự kiện thể thao hưởng ứng Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại" và phong trào “Khỏe để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”, mà còn là hành trình của triệu trái tim cùng hòa nhịp-nơi hội tụ mọi thế hệ, mọi tầng lớp nhân dân từ Trung ương đến địa phương, từ thành thị đến nông thôn, miền núi, vùng sâu, vùng xa.

Hoạt động được tổ chức đồng loạt từ 6 giờ đến 7 giờ 30 phút ngày 16/8 tại điểm Trung ương ở Quảng trường Ba Đình, với sự tham gia của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, cán bộ các ngành Trung ương, cán bộ và nhân dân Thủ đô Hà Nội.

Các điểm tại 33 địa phương còn lại sẽ được tổ chức tại trung tâm các tỉnh với sự tham gia của Thường trực Tỉnh ủy, lãnh đạo Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, cán bộ các sở, ngành và nhân dân địa phương, quy mô từ 3.000-5.000 người tham dự; đồng thời chỉ đạo tổ chức đến tận cấp phường, xã trong cả nước, tại mỗi địa phương có từ 300-500 người tham dự.

Đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành và đơn vị tổ chức sự kiện phát biểu tại buổi làm việc.

Căn cứ vào kế hoạch của Ủy ban nhân dân tỉnh, Công an tỉnh Nghệ An đã ban hành kế hoạch, phân công nhiệm vụ cho các đơn vị liên quan nhằm bảo đảm các điều kiện phục vụ chương trình.

Tại buổi làm việc, Công an tỉnh Nghệ An và đại diện của các đơn vị đã thảo luận, rà soát lại các khâu chuẩn bị như: Thông báo thời gian cấm ở các tuyến đường; điểm bắt đầu điểm kết thúc; bố trí nhân viên y tế tại các điểm tiếp nước; công tác bảo đảm an ninh, trật tự; số người tham gia sự kiện; bãi đậu xe miễn phí...

Đại tá Trần Hồng Quang, Phó Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An phát biểu kết luận buổi làm việc.

Phát biểu kết luận buổi làm việc, Đại tá Trần Hồng Quang, Phó Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An đánh giá cao tinh thần chủ động, nghiêm túc của các đơn vị trong việc triển khai các phần việc được giao.

Đại tá Trần Hồng Quang khẳng định, đây là sự kiện có quy mô lớn, ý nghĩa chính trị-xã hội sâu sắc, vì vậy, đề nghị các đơn vị tiếp tục rà soát nhiệm vụ được giao; thường xuyên trao đổi thông tin để kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện.

Công an tỉnh sẽ phân công lực lượng triển khai đồng bộ các biện pháp, bảo đảm sự kiện diễn ra an toàn, thành công.

Phó Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An tin tưởng rằng, với sự phối hợp đồng bộ, quyết tâm cao của các đơn vị và sự vào cuộc trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, sự kiện “Cùng Việt Nam tiến bước” tổ chức tại Nghệ An sẽ diễn ra thành công tốt đẹp, góp phần quảng bá hình ảnh quê hương Chủ tịch Hồ Chí Minh - mảnh đất giàu truyền thống cách mạng, nghĩa tình, năng động và phát triển.

Dự kiến, sự kiện “Cùng Việt Nam tiến bước” tổ chức tại Nghệ An sẽ có hơn 2.000 người tham gia.