Nghệ An: 'Áo ấm mùa đông' đến với gần 1.500 học sinh ở huyện Yên Thành

Hôm nay (26/12), tại Trường Tiểu học Lý Thành, xã Lý Thành, huyện Yên Thành (Nghệ An), Liên quân Báo chí Nghệ An phối hợp với Công ty Golden City trao hàng ngàn suất quà cho các em học sinh các trường Mần non, Tiểu học, Trung học cơ sở xã Lý Thành, xã Nam Thành và xã Liên Thành.

Tiết mục văn nghệ trong buổi lễ trao quà.

Dự buổi lễ có ông Đào Quang Huy, Phó giám đốc nhân sự và quản trị Công ty Golden City; ông Hoàng Danh Truyền, Phó chủ tịch UBND huyện Yên Thành; ãnh đạo xã Lý Thành, Liên Thành, Nam Thành; lãnh đạo các trường học trên địa bàn xã Lý Thành và hàng trăm em học sinh, phụ huynh khu vực xã Lý Thành, huyện Yên Thành.

Các đại biểu đến dự chương trình "Áo ấm mùa đông" lần thứ 7.

Đây là chương trình Áo ấm mùa đông lần thứ 7 do CLB Liên quân Báo chí Nghệ An và Công ty Golden City tài trợ, phối hợp thực hiện tại các huyện, thị trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Năm nay, Liên quân Báo chí Nghệ An phối hợp với Công ty CP Golden City trao quà tại 3 xã bao gồm xã Nam Thành, Liên Thành và Lý Thành. Đây là các xã khó khăn của huyện Yên Thành.

Buổi lễ trao quà diễn ra tại trường Tiểu học Lý Thành, huyện Yên Thành.

Buổi sáng 26/12, tại xã Lý Thành, đã có 1.478 suất quà gồm áo ấm của các cấp mần non, tiểu học và THCS với tổng trị giá hơn 200 triệu đồng được trao tận tay cho các em nhỏ nơi đây.

Hoạt động trao quà mang tên Áo ấm mùa đông là một trong những hoạt động hết sức ý nghĩa của CLB Liên quân Báo chí Nghệ An và Công ty Golden City phối hợp tổ chức hàng năm.

Ông Lê Văn Giáp, Chủ tịch CLB Liên quân Báo chí Nghệ An phát biểu tại chương trình.

Đây là năm thứ 7, Liên quân Báo chí Nghệ An thực hiện chương trình này. Hoạt động nhằm giúp đỡ các em học sinh nhỏ thiếu thốn ở những khu vực khó khăn của tỉnh Nghệ An. Mong muốn của chương trình nhằm giúp các em ấm no, chăm lo học giỏi, trở thành những người tài, có ích cho quê hương, gia đình và xã hội.

Đại diện Công ty Golden City trao áo ấm cho các em học sinh.

Đại diện UBND huyện Yên Thành trao áo ấm cho các em nhỏ.

Năm nay, chương trình trao Áo ấm mùa đông được thực hiện tại huyện Yên Thành.

Cũng tại buổi lễ trao quà “Áo ấm mùa đông” lần thứ 7 lãnh đạo huyện Yên Thành đã trao thư cảm ơn cho đại diện CLB Liên quân Báo chí Nghệ An và đại diện Công ty Golden City, đồng thời, ông Hoàng Danh Truyền, Phó chủ tịch UBND huyện Yên Thành, gửi lời cảm ơn tới chương trình. Mong muốn của lãnh đạo huyện Yên Thành cũng như Golden City sẽ có nhiều chương trình hơn nữa để chung tay giúp đỡ các em nghèo tại huyện Yên Thành nói riêng và tỉnh Nghệ An nói chung.

Đại diện huyện Yên Thành trao thư cảm ơn cho các nhà hảo tâm.

Ông Hoàng Danh Truyền, Phó chủ tịch UBND huyện Yên Thành, gửi lời cảm ơn tới chương trình.

Các em học sinh phấn khởi khi được tặng những chiếc áo ấm trong mùa đông giá rét.

Chương trình Áo ấm mùa đông diễn ra tốt đẹp trong sự hồ hởi của các em học sinh.

Em Nguyễn Văn Tú, học sinh lớp 3 trường tiểu học Lý Thành phấn khởi: “Nhờ có chiếc áo ấm mà em không còn lo sợ bị lạnh như những ngày qua. Em xin cảm ơn các nhà hảo tâm đã cho em và các bạn những chiếc áo ấm này”.

Tác giả: Hồ Phương

Nguồn tin: nguoiduatin.vn