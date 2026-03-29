Chuỗi sự kiện “Phủ xanh trường học 2026”: Học sinh Hà Nội trải nghiệm xe điện VinFast, lan tỏa thông điệp sống xanh

Sự kiện “Phủ xanh trường học 2026” thu hút hàng nghìn học sinh, giáo viên của hai trường THPT Quốc Oai và Minh Khai (Hà Nội)

Ngày 26/3, chương trình “Phủ xanh trường học 2026” với chủ đề “Lái xe an toàn - Vì tương lai xanh” do VinFast tổ chức đã đến với hai điểm trường tại Hà Nội: Trường THPT Minh Khai (xã Kiều Phú) và Trường THPT Quốc Oai (xã Quốc Oai).

Hơn 4.000 học sinh và giáo viên tại đây đã được tham gia các hoạt động trang bị kiến thức an toàn giao thông, nâng cao kỹ năng điều khiển phương tiện. Chương trình cũng tạo điều kiện để thầy cô và học sinh trực tiếp trải nghiệm xe máy điện VinFast, từ đó hiểu rõ hơn ưu điểm của phương tiện giao thông xanh.

Có mặt từ sáng sớm, em Bùi Văn Việt Anh (lớp 12, Trường THPT Minh Khai) tỏ ra hào hứng với những mẫu xe trẻ trung, cá tính của VinFast. Nam sinh cho biết đặc biệt thích mẫu Flazz nhờ thiết kế hiện đại, trẻ trung và bắt mắt.

“Em thấy xe chạy rất êm và nhẹ, tay ga mượt, dễ điều khiển. Chỉ cần làm quen một chút là có thể đi rất thoải mái”, Việt Anh nói sau khi trực tiếp trải nghiệm.

Các em học sinh thích thú khi lái thử xe máy điện VinFast

Trong khi đó, Nguyễn Thùy Dương (học sinh lớp 12A1, Trường THPT Minh Khai) cho biết mỗi ngày em di chuyển khoảng 14 km đi học chính khóa tại trường và học thêm. Theo Thùy Dương, xe điện giúp em chủ động hơn trong việc đi lại, không quá phụ thuộc vào lịch trình của bố mẹ. Tuy nhiên, để chọn một chiếc xe phù hợp và để phụ huynh an tâm khi giao xe cho mình, nữ sinh hiểu rằng, yếu tố tuân thủ giao thông của bản thân và tính an toàn của xe điện phải đặt lên hàng đầu.

“Khi tham gia giao thông, xe dễ điều khiển nên với học sinh như em cũng dễ xử lý tình huống hơn. Sau buổi trải nghiệm hôm nay, em cũng cảm thấy bản thân phải có ý thức và trách nhiệm hơn khi tham gia giao thông”, Thùy Dương bày tỏ.

“Chọn xe máy điện thể hiện trách nhiệm với cuộc sống”

Sau khi nghe tư vấn và trực tiếp trải nghiệm, nhiều học sinh cho biết đã hình dung rõ hơn về xu hướng chuyển đổi xanh cũng như vai trò của phương tiện xanh trong đời sống hằng ngày. Em Nguyễn Thị Uyển Nhi (lớp 10A4, Trường THPT Quốc Oai) cho rằng, người trẻ cũng cần có trách nhiệm với cộng đồng trong việc góp sức bảo vệ môi trường.

“Một trong những hành động thiết thực mà em cùng các bạn có thể làm là chủ động sử dụng xe máy điện thay cho xe xăng, vì phương tiện này giúp giảm khí thải và ô nhiễm không khí. Khi mỗi học sinh chủ động thay đổi những thói quen nhỏ, chúng ta đang góp phần tạo nên những thay đổi lớn cho môi trường sống”, Uyển Nhi nhấn mạnh.Bottom of Form

Em Nguyễn Thị Uyển Nhi (lớp 10A4, Trường THPT Quốc Oai) lái thử xe điện của VinFast

Là người đang sử dụng xe máy điện VinFast, thầy Nguyễn Viết Yên, giáo viên Trường THPT Minh Khai đánh giá học sinh đi xe điện là hoàn toàn phù hợp với độ tuổi và thân thiện với môi trường. Thầy Yên cũng đề cao ý nghĩa của các hoạt động trải nghiệm chạy thử xe điện tại các trường học.

“Những chương trình thế này giúp học sinh hiểu hơn về việc bảo vệ môi trường, đồng thời định hướng các em sử dụng phương tiện phù hợp với độ tuổi”, thầy Yên nói.

Đại diện nhà trường đánh giá chương trình “Phủ xanh trường học 2026” đã góp phần lan tỏa thông điệp sống xanh, di chuyển xanh và có trách nhiệm với môi trường ngay từ khi học sinh còn ngồi trên ghế nhà trường.

Đại diện VinFast trao quà tặng cho các em học sinh trong khuôn khổ sự kiện

Được triển khai lần đầu năm 2025, chương trình “Phủ xanh trường học” năm 2026 sẽ tiếp tục được tổ chức tại 1.000 trường học trên cả nước từ tháng 3 đến tháng 5/2026. Trong tháng 3 - Tháng Thanh niên, chương trình đã có mặt ở hàng trăm điểm trường THPT và THCS trên khắp cả nước, thu hút hàng chục nghìn học sinh và giáo viên tham gia.

Các mẫu xe máy điện tại chuỗi sự kiện “Phủ xanh trường học 2026” nằm trong những chương trình ưu đãi lớn của VinFast. Trong khuôn khổ chương trình “Mãnh liệt vì tương lai Xanh”, toàn bộ xe máy điện VinFast đang được giảm trực tiếp 6% giá bán, áp dụng trên toàn quốc đến hết ngày 31/12/2026. Ngoài ra, người dùng còn được hỗ trợ 100% lệ phí trước bạ (tương đương 2% giá trị xe). Các khách hàng mang xe máy xăng chuyển đổi sang xe điện cũng sẽ được nhận thêm mức ưu đãi 5% giá trị xe.

Tác giả: PV

Nguồn tin: thuonghieucongluan.com.vn