Chưa đồng ý gia nhập SLNA, chân sút chủ lực CLB Công an Hà Nội có thể đến HAGL

Theo nguồn tin của VTC News, CLB HAGL muốn có được sự phục vụ của tiền đạo Jhon Cley - chân sút chủ lực của CLB Công an Hà Nội ở mùa giải 2023. Ngôi sao người Brazil không còn nằm trong kế hoạch nhân sự của HLV Trần Tiến Đại ở mùa giải này. Do đó, CLB Công an Hà Nội muốn đẩy Jhon Cley ra đi theo dạng cho mượn.

Ban đầu, Jhon Cley được sắp xếp là một phần trao đổi trong thương vụ CLB Công an Hà Nội chiêu mộ hậu vệ Hồ Văn Cường. Sau khi Hồ Văn Cường gia nhập CLB Công an Hà Nội, đội bóng này sẽ "đổi" cho SLNA một ngoại binh theo dạng cho mượn. SLNA không phải trả bất kì khoản phí chuyển nhượng, lương hay phí "lót tay" nào trong thương vụ này.

Jhon Cley để ngỏ khả năng chuyển đến HAGL.

Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại, đội bóng xứ Nghệ vẫn chưa thể thuyết phục Jhon Cley gia nhập. Các bên liên quan đang tiếp tục đàm phán. Jhon Cley vẫn là mục tiêu mà HLV Phan Như Thuật ưu tiên cho SLNA. Tuy nhiên, trong trường hợp không thể chiêu mộ cầu thủ này, đội bóng xứ Nghệ sẽ nhận Raphael Success - một ngoại binh khác của CLB Công an Hà Nội.

Lãnh đạo CLB SLNA từng thông báo đạt được thoả thuận chiêu mộ Jhon Cley cách đây 1 tuần. Dù vậy, chính tiền đạo này lại không hài lòng với 1 số điều khoản về tiền thưởng của SLNA. Đây không phải thời điểm SLNA dư dả về tài chính và rất khó đáp ứng được các yêu cầu của cầu thủ ghi bàn nhiều nhất V-League 2023.

Hạn chót để các CLB tiến hành thay thế ngoại binh là trước thời điểm diễn ra vòng 3 V-League đúng 1 ngày. Chỉ có một số đội bóng đã sớm ổn định nhân sự, khó thay thế ngoại binh như CLB Thanh Hoá, CLB TP.HCM, Hà Nội FC hay CLB Nam Định.

Nhóm ngoại binh của các đội bóng này đều là những cái tên cho thấy chuyên môn tốt, thể hiện được phong độ của mình. Trong khi đó, nhiều đội bóng để ngỏ khả năng thay các cầu thủ ngoại như HAGL, SLNA, Quảng Nam.

Tác giả: MAI PHƯƠNG

Nguồn tin: vtc.vn