Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung kiểm tra tiến độ thực hiện dự án Đường ven biển từ Nghi Sơn đến TX Cửa Lò

Cùng đi có đồng chí Lê Hồng Vinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; Giám đốc, Thủ trưởng các Sở, ngành: Văn phòng UBND tỉnh, Giao thông vận tải, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường; lãnh đạo các huyện Quỳnh Lưu, Diễn Châu, Nghi Lộc và thị xã Hoàng Mai.

Dự án Đường ven biển từ Nghi Sơn (Thanh Hóa) – TX Cửa Lò (Nghệ An) đoạn từ Km7-Km76 có quy mô đường cấp III đồng bằng. Toàn dự án có 08 cầu, trong đó có 05 cầu lớn là: Cầu Hoàng Mai 11 nhịp dầm SuperT, dài 514m; cầu Lạch Quèn 15 nhịp (03 nhịp đúc hẫng cân bằng và 12 nhịp dầm Super T), dài 642m; cầu Cửa Thơi 20 nhịp (03 nhịp đúc hẫng cân bằng và 17 nhịp dầm Super T), dài 887m; cầu Lạch Vạn 17 nhịp (03 nhịp đúc hẫng cân bằng và 14 nhịp dầm Super T), dài 755m; cầu Nghi Quang 10 nhịp dầm Super T, dài 410m và 03 cầu nhỏ là cầu Tân Long, cầu Kênh Nhà Lê, cầu Nghi Tân.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung và đoàn công tác nghe báo cáo tiến độ thi công toàn dự án

Tổng chiều dài toàn tuyến đường Đường ven biển từ Nghi Sơn (Thanh Hóa) đến TX Cửa Lò (Nghệ An) đoạn qua Nghệ An cần giải phóng mặt bằng (GPMB) là 59,91Km/4.985 thửa (do có 4,56Km trùng đường D4 và QL46) đi qua địa bàn các huyện, thị xã: Hoàng Mai, Quỳnh Lưu, Diễn Châu, Nghi Lộc và Cửa Lò. Tổng mức đầu tư dự án là 4.651 tỷ đồng. Toàn dự án đã bàn giao mặt bằng 50Km/59,91 Km, đạt 83% (đất nông nghiệp 41,02 Km; đất ở 0,45 Km; đất lâm nghiệp 7,44 Km, đất khác 1,09 Km) và di dời 56 ngôi mộ.

Các nhà thầu đang gia cố các phần đất sụt lún

Đến nay, tổng giá trị thực hiện được 1.249 tỷ đồng/2.774 tỷ đồng, đạt 45% (Gói thầu XL01 thực hiện được 689 tỷ đồng/1.713 tỷ đồng, đạt 40,22%; gói thầu XL02 thực hiện được 560 tỷ đồng/1.061 tỷ đồng, đạt 53%). Giá trị thực hiện so với tiến độ hợp đồng vượt 6,5%; tuy nhiên còn chậm so với kế hoạch chỉ đạo của Sở Giao thông vận tải là 12,0% (gói thầu XL01 chậm 15%, gói thầu XL02 chậm 7%).

Trong chiều nay, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung và đoàn công tác đã đi kiểm tra tiến độ thi công tại cầu qua kênh Nhà Lê, cầu Hoàng Mai, cầu Lạch Quèn; đi kiểm tra đoạn tuyến qua địa bàn thị xã Hoàng Mai, huyện Quỳnh Lưu, huyện Diễn Châu; đi kiểm tra tường chắn biển, đoạn tuyến qua địa bàn huyện Nghi Lộc. Tại thị xã Hoàng Mai, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung và đoàn công tác đã kiểm tra tiến độ thi công cầu qua Kênh nhà Lê và cầu Hoàng Mai thuộc gói thầu XL01. Theo đánh giá của Sở Giao thông vận tải, hiện nay gói thầu này đang chậm tiến độ 15%.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung và đoàn công tác kiểm tra tiến độ thi công cầu Lạch Quèn

Hiện mấu cầu phía Bắc cầu Lạch Quèn chưa hoàn thành công tác GPMB

Tiếp đó, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung đã kiểm tra tiến độ thi công cầu Lạch Quèn tại huyện Quỳnh Lưu; dự kiến sẽ hoàn thành vào tháng 2/2024. Tuy nhiên hiện nay, còn 04 hộ dân ở đầu cầu Lạch Quèn thuộc địa phận xã Tiến Thủy chưa bàn giao mặt bằng để thi công cầu. Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung yêu cầu chính quyền địa phương tập trung giải phóng mặt bằng các hộ dân còn lại ở đầu cầu Lạch Quèn để thi công trụ T1, T2, T3, đảm bảo thực hiện dự án đúng tiến độ đề ra.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung kiểm tra tiến độ cầu Lạch Vạn (huyện Diễn Châu); dự kiến tháng 8/2023 sẽ thông tuyến cầu.

Kè ven biển huyện Nghi Lộc đang được thi công

Tại buổi kiểm tra, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung yêu cầu các địa phương hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng, di dời các công trình hạ tầng để bàn giao mặt bằng cho các đơn vị thi công theo đúng tiến độ đã cam kết. Đối với các đơn vị thi công, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các đơn vị tập trung nhân lực, phương tiện để thi công đảm bảo đúng tiến độ đề ra, đặc biệt là đối với những điểm đã bàn giao mặt bằng thì khẩn trương tổ chức thi công.

Chủ tịch UBND tỉnh cũng giao Sở Giao thông vận tải tổ chức làm việc với các đơn vị thi công để rà soát lại tiến độ thi công của các gói thầu xây lắp; đôn đốc các đơn vị thi công hoàn thành dự án đúng tiến độ đề ra. Các địa phương phối hợp với các Sở, ngành để hoàn thành việc xây dựng các khu tái định cư cho người dân.

Theo hợp đồng thi công, tiến độ thực hiện dự án này là 48 tháng; bắt đầu từ tháng 02/2022, kết thúc tháng 02/2026. Hiện Sở Giao thông vận tải đang phấn đấu chỉ đạo thi công trong 30 tháng, hoàn thành vào quý II/2024.

Tác giả: PT

Nguồn tin: nghean.gov.vn