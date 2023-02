Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung thăm, chúc mừng các đơn vị Y tế nhân Ngày Thầy thuốc Việt Nam

Chiều 22/02, Đoàn công tác Tỉnh ủy – HĐND-UBND-Ủy ban MTTQ tỉnh do đồng chí Nguyễn Đức Trung – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung làm trưởng đoàn đã đến thăm, động viên, chúc mừng một số đơn vị khám chữa bệnh trên địa bàn thành phố Vinh nhân kỷ niệm 68 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam (27/02/1955-27/02/2023). Cùng đi có các đồng chí: Nguyễn Thị Hồng Hoa – Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Y tế; Đặng Thanh Tùng – Tỉnh ủy viên, Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Võ Văn Dũng – Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Trần Thị Thu Hương – Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung và các thành viên đoàn công tác đã đến thăm và chúc mừng Bệnh viện Ung bướu Nghệ An, Bệnh viện Y học cổ truyền và Bệnh viện Đa khoa Cửa Đông.

Bệnh viện Ung bướu Nghệ An là bệnh viện chuyên khoa ung bướu hạng I của tỉnh Nghệ An; với quy mô 1.180 giường bệnh kế hoạch và 1.311 giường bệnh thực kê. Số lượt khám bệnh tại Bệnh viện tăng mạnh, tăng gần gấp 2 lần số bệnh nhân điều trị nội trú so với năm 2019, số bệnh nhân chuyển tuyến, vượt tuyến giảm. Với đặc thù điều trị ung thư là điều trị đa mô thức, đòi hỏi phải đồng bộ từ chẩn đoán, đến điều trị phẫu thuật, điều trị hóa chất và tia xạ, nên Bệnh viên luôn quan tâm đầu tư phát triển chuyên môn kỹ thuật cao, kỹ thuật mới trên nhiều lĩnh vực một cách đồng bộ.

Bác sĩ Nguyễn Quang Trung - Giám đốc Bệnh viện Ung bướu Nghệ An báo cáo tình hình khám chữa bệnh

Bên cạnh đó, Bệnh viện luôn chú trọng công tác nghiên cứu khoa học và ứng dụng vào thực tế điều trị bệnh nhân tại đơn vị. Với đội ngũ nhân lực trẻ, năng động và giầu nhiệt huyết, bệnh viện thường xuyên tham gia tích cực nhiều hoạt động khoa học cấp quốc gia, cấp bộ, cấp tỉnh.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung tặng hoa chúc mừng Bệnh viện Ung bướu Nghệ An

Đến thăm Bệnh viện Ung bướu Nghệ An, gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhất tới cán bộ, công nhân viên, người lao động của Bệnh viện nhân ngày Thầy thuốc Việt Nam, Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận, đánh giá cao, biểu dương và trân trọng cảm ơn những kết quả cũng như đóng góp của Bệnh viện trong công tác khám chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe nhân dân với vai trò là cơ sở y tế chủ lực chuyên khoa chữa trị trọng bệnh – ung thư.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung ghi nhận, biểu dương và trân trọng cảm ơn sự nỗ lực của đội ngũ y bác sĩ, nhân viên y tế trực tiếp và gián tiếp chăm sóc sức khỏe nhân dân.

Không chỉ phục vụ, đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh cho người dân trên địa bàn tỉnh mà Bệnh viện còn phục vụ khám chữa bệnh cho các tỉnh trong khu vực.

Trong 03 năm gần đây, ảnh hưởng lớn từ tình hình chung của đại dịch COVID-19, ngành Y tế phải gánh vác rất nhiều trọng trách, cùng với công tác phòng, chống dịch, công tác khám chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe nhân dân được đảm bảo. Nghệ An là địa phương được Trung ương đánh giá cao về trình độ y học, được người dân đánh giá cao và hài lòng về trình độ chuyên môn cũng như y đức của đội ngũ y, bác sĩ.

Chia sẻ khó khăn mà ngành Y phải chịu tác động bởi đại dịch COVID-19 từ cơ sở vật chất, trang thiết bị, vật tư y tế; đãi ngộ dành cho đội ngũ y tế chưa tương xứng với sự hi sinh thầm lặng, lớn lao của bác sĩ, Chủ tịch UBND tỉnh cho biết, Tỉnh nhận thấy điều đó, song rất mong nhận được sự chia sẻ của ngành Y trong điều kiện chung của tỉnh nhà. Và trong bối cảnh, thời điểm “chống dịch như chống giặc” đội ngũ y bác sĩ đã vượt qua khó khăn để thực hiện tốt nhiệm vụ thiêng liêng, sứ mệnh cao cả của mình. Chủ tịch UBND tỉnh mong muốn Bệnh viện Ung bướu Nghệ An tiếp tục phát huy những kết quả đạt được để công tác khám chữa bệnh chăm sóc sức khỏe nhân dân ngày càng tốt hơn.

Mặt khác, Bệnh viện cần tuân thủ các chỉ đạo, quy định của ngành; không ngừng đổi mới, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào việc khám chữa bệnh cũng như công tác quản trị để người dân đến khám chữa bệnh thuận lợi, được hưởng dịch vụ tốt nhất. Bên cạnh đó, Bệnh viện cần tăng cường hoạt động nghiên cứu khoa học, đào tạo nâng cao năng lực chuyên môn, y đức cho cán bộ y, bác sĩ, nhân viên y tế.

Những mong muốn và đề nghị của Bệnh viện, Tỉnh rất ủng hộ, song phải phù hợp với điều kiện của tỉnh để có đầu tư.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung tặng hoa chúc mừng Bệnh viện Y học cổ truyền

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung ghi nhận Bệnh viện Y học cổ truyển đã vượt qua khó khăn, hạn chế để vươn lên

Tiếp đó, Chủ tịch UBND tỉnh cùng đoàn công tác đã đến thăm chúc mừng cán bộ, y bác sĩ Bệnh viện Y học cổ truyền Nghệ An. Bệnh viện có 23 khoa/phòng/trung tâm, 370 biên chế với quy mô 650 giường bệnh kế hoạch; giường thực kê hiện tại 896.

Bác sĩ Hồ Văn Thăng - Giám đốc Bệnh viện Y học cổ truyền báo cáo

Ghi nhận, đánh giá cao và biểu dương những kết quả đạt được trong thời gian qua, chia sẻ với khó khăn mà Bệnh viện đang gặp phải, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung cho biết, tỉnh luôn quan tâm để giải quyết các kiến nghị của Bệnh viện để Bệnh viện ngày càng phát triển mạnh hơn.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung cho biết, Y tế được tỉnh xác định là 01 trong 10 lĩnh vực để xây dựng thành Trung tâm của Khu vực Bắc Trung bộ, do đó việc các Bệnh viện, trong đó có Bệnh viện Y học cổ truyền đặt ra mục tiêu, lộ trình cụ thể để trở thành Bệnh viện của Khu vực cho thấy quyết tâm và trách nhiệm của Bệnh viện đối với sự phát triển của ngành y cũng như công tác khám chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe nhân dân. Và để đạt được mục tiêu đó, Bệnh viện cần phải áp dụng các công nghệ tiên tiến bên cạnh các phương pháp điều trị truyền thống, đổi mới, ứng dụng công nghệ thông tin để thực hiện tốt công tác quản trị và khám chữa bệnh; liên kết, trao đổi với các bệnh viện tuyến trên để nâng cao trình độ chuyên môn; đào tạo nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và nâng cao y đức của đội ngũ. Phía ngành Y tế, tỉnh sẽ quan tâm đến điều kiện làm việc, chế độ dành cho đội ngũ cán bộ y tế để yên tâm công tác.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung thăm, động viên, chúc mừng Bệnh viện Đa khoa Cửa Đông

Cũng trong chiều nay, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung và đoàn công tác đã đến thăm và chúc mừng Bệnh viện Đa khoa Cửa Đông. Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung khẳng định, những kết quả mà ngành Y tế Nghệ An đạt được có đóng góp của hệ thống cơ sở khám chữa bệnh ngoài công lập, trong đó có Bệnh viện Đa khoa Cửa Đông. Nghệ An cũng được Trung ương đánh giá cao về công tác xã hội hóa trong lĩnh vực y tế với nhiều mô hình hiệu quả như mô hình của Bệnh viện Đa khoa Cửa Đông về quy mô giường bệnh, đội ngũ y bác sĩ, cơ sở vật chất, trang thiết bị y tế phục vụ nhu cầu khám chữa bệnh của người dân, đặc biệt là dịch vụ khám chữa bệnh chất lượng cao.

Đoàn công tác của tỉnh tặng hoa chúc mừng Bệnh viện Đa khoa Cửa Đông

Bên cạnh làm tốt công tác khám chữa bệnh, Bệnh viện Đa khoa Cửa Đông cũng đã rất tích cực và tham gia có hiệu quả vào công tác phòng chống dịch COVID-19. Điểm nhấn nữa là công tác an sinh xã hội được Bệnh viên tham gia tích cực và có nhiều đóng góp rất thiết thực. Thay mặt lãnh đạo tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung ghi nhận, biểu dương và trân trọng cảm ơn những đóng góp của Bệnh viện vào sự phát triển kinh tế - xã hội, công tác khám chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe người dân trên địa bàn tỉnh nhà nói riêng và trong khu vực nói chung.

Chủ tịch UBND tỉnh mong muốn Bệnh viện tiếp tục phát huy những kết quả đạt được để xây dựng Bệnh viện ngày càng lớn mạnh. Trong đó, cần chấp hành, tuân thủ nghiêm các quy định của ngành; tiên phong trong việc tiếp tục đổi mới, đầu tư trang thiết bị hiện đại, áp dụng kỹ thuật tiên tiến vào khám chữa bệnh; đổi mới quy trình quản lý và điều trị bệnh nhân; phối hợp với các đơn vị y tế để trao đổi, nâng cao chuyên môn nghiệp vụ.

Lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa Cửa Đông trân trọng cảm ơn sự quan tâm của lãnh đạo tỉnh, các sở, ban, ngành

Chủ tịch UBND tỉnh chúc đội ngũ y bác sĩ, người lao động Bệnh viện Đa khoa Cửa Đông luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, tiếp tục phát huy trí tuệ, tài năng, tâm huyết, trách nhiệm, lòng tận tụy, tình yêu đối với nghề, với người bệnh; tiếp tục thực hiện tốt hơn nữa công tác khám chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe nhân dân.

Tác giả: Phan Quỳnh

Nguồn tin: nghean.gov.vn