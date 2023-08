Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung tiếp công dân định kỳ tháng 8

Quang cảnh phiên tiếp công dân

Tại phiên tiếp công dân tháng này, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung đã tiếp nhận ý kiến của ông Trần Bá Định, trú tại thôn Toàn Lực, xã An Hòa, huyện Quỳnh Lưu. Ông Định khiếu nại việc UBND xã An Hòa lấy 80m2 đất để mở rộng cổng và bờ rào Trường Mầm non xã An Hòa nhưng không thông báo, không có quyết định thu hồi đất và không bồi thường, hỗ trợ cho gia đình ông.

Công dân Trần Bá Định nêu kiến nghị

Ông Trần Bá Định là chủ sử dụng thửa đất số 73, tờ bản đồ số 16, thôn Toàn Lực, xã An Hòa được UBND huyện Quỳnh Lưu cấp Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất số 1676489 ngày 01/6/1996 với diện tích 100m2 đất.

Để thực hiện mở rộng khuôn viên Trường Mầm non xã An Hòa, năm 2017, UBND xã An Hòa mời ông Võ Ngọc Hùng (người phụ trách trông coi, mượn đất và ốt của ông Trần Bá Định) làm việc để bàn bạc và thống nhất phương án đổi đất. UBND xã tự thu hồi phần diện tích đất nêu trên để mở rộng khuôn viên Trường Mầm non xã An Hòa (không có quyết định thu hồi đất). Quá trình làm việc giữa UBND xã An Hòa và ông Hùng không có mặt ông Trần Bá Định.

Chủ tịch UBND huyện Quỳnh Lưu Hoàng Văn Bộ phát biểu

Theo Chủ tịch UBND huyện Quỳnh Lưu Hoàng Văn Bộ, trường hợp thu hồi đất của ông Trần Bá Định, UBND xã An Hòa không thực hiện quy trình thủ tục theo quy định. Chủ tịch UBND huyện đã đề xuất các phương án xử lý đối với trường hợp của ông Trần Bá Định. Phương án 1 là xã An Hòa và công dân thống nhất số tiền bồi thường đất và tài sản trên đất; phương án 2 là chờ thực hiện dự án mở rộng khuôn viên Trường Mầm non xã An Hòa để thực hiện bố trí tái định cư.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung kết luận phiên tiếp công dân

Kết luận phiên tiếp công dân, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung nhấn mạnh, việc UBND xã An Hòa lấy đất của công dân để mở rộng Trường Mầm non xã An Hòa mục đích là tốt nhưng trong quá trình thực hiện UBND xã An Hòa đã không thực hiện theo đúng các quy định của Luật Đất đai, không thông báo cho công dân, không có phương án bồi thường, không có quyết định thu hồi đất. Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị chính quyền xã An Hòa nghiêm túc rút kinh nghiệm; huyện Quỳnh Lưu xem xét trách nhiệm của các cá nhân liên quan.

Để đảm bảo quyền lợi của công dân, Chủ tịch UBND tỉnh giao UBND huyện Quỳnh Lưu nghiên cứu phương án xử lý bồi thường, tái định cư đối với diện tích đất đã thu hồi không đúng quy định của ông Trần Bá Định, báo cáo phương án xử lý trước ngày 15/9/2023; hoàn thành dứt điểm việc giải quyết cho công dân trong năm 2023. Đồng thời, Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị Sở Tài nguyên và Môi trường hỗ trợ huyện Quỳnh Lưu trong quá trình xử lý các vướng mắc trong quá trình giải quyết vụ việc này.

