Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ và tặng quà các gia đình chính sách trên địa bàn huyện Nghi Lộc

Tham gia đoàn công tác có các đồng chí: Đặng Thanh Tùng – Tỉnh ủy viên, Chánh Văn phòng UBND tỉnh; lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội.

Về phía huyện Nghi Lộc có các đồng chí: Dương Đình Chỉnh – Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy; các đồng chí trong Thường trực Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện và lãnh đạo các phòng, ban liên quan.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung và đoàn công tác dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại nhà tưởng niệm trong khuôn viên Nghĩa trang liệt sĩ huyện Nghi Lộc

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung cùng đoàn công tác làm lễ dâng hoa tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sỹ huyện Nghi Lộc.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung cùng các đại biểu dâng hương tại Đài tưởng niệm Nghĩa trang liệt sỹ huyện Nghi Lộc

Nghĩa trang liệt sỹ huyện Nghi Lộc có 1.436 phần mộ (trong đó: 734 mộ có thông tin, 702 mộ chưa có thông tin). Qua 7 đợt tiếp nhận có 564 hài cốt liệt sỹ là quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hi sinh trên đất nước Lào được quy tập, an táng tại Nghĩa trang.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung và các thành viên Đoàn công tác dâng hương lên các phần mộ liệt sĩ

Dâng lẵng hoa tươi thắm, nén hương thơm lên anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh và các anh hùng liệt sỹ, các đại biểu trong đoàn công tác bày tỏ lòng biết ơn, sự tri ân sâu sắc đến những hy sinh to lớn của các thế hệ cha anh trong sự nghiệp đấu tranh giành độc lập, tự do cho Tổ quốc. Trong giờ phút thiêng liêng, đoàn đại biểu nguyện hứa sẽ ra sức phấn đấu học tập, rèn luyện và cống hiến để xây dựng tỉnh Nghệ An ngày càng phát triển giàu mạnh.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung ân cần thăm hỏi sức khỏe và cuộc sống thường ngày của thương binh Nguyễn Đình Hùng

Chủ tịch UBND tỉnh tặng quà gia đình thương binh Nguyễn Đình Hùng

Cũng trong chiều nay, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung và đoàn công tác đã tới thăm hỏi và tặng quà gia đình ông Nguyễn Đình Hùng, sinh năm 1943, thương binh ¾, bị nhiễm chất độc hóa học tại xóm 2, xã Nghi Thạch, huyện Nghi Lộc.

Tiếp đó, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung và các thành viên trong đoàn đã đến thăm hỏi và tặng quà gia đình bệnh binh Nguyễn Đình Hòa, sinh năm 1954, tại xóm Trường Sơn, xã Nghi Trường, huyện Nghi Lộc.

Chủ tịch UBND tỉnh và thành viên đoàn công tác tới thăm gia đình bệnh binh Nguyễn Đình Hòa





Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung tặng quà gia đình bệnh binh Nguyễn Đình Hòa

Tại các gia đình đến thăm, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung bày tỏ lòng tri ân sâu sắc đối với những cống hiến to lớn của các gia đình thương, bệnh binh. Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung cho biết, thế hệ trẻ hôm nay sẽ luôn nhớ đến những hi sinh mất mát của cha anh đi trước và luôn nỗ lực, phấn đấu để kế thừa sự nghiệp cách mạng vẻ vang, ra sức gìn giữ độc lập, chủ quyền của Tổ quốc và xây dựng quê hương đất nước ngày càng giàu mạnh hơn. Chủ tịch UBND tỉnh bày tỏ vui mừng khi thấy các thương, bệnh binh dù ở tuổi cao, mang trong mình vết thương chiến tranh nhưng luôn có tinh thần lạc quan, chiến thắng bệnh tật, xây dựng cuộc sống an vui. Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh mong muốn và chúc cho các thương binh, bệnh binh luôn khoẻ mạnh là chỗ dựa tinh thần cho con cháu.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung cũng đề nghị các cấp chính quyền, các sở, ngành liên quan quan tâm, giúp đỡ để các gia đình người có công với cách mạng có cuộc sống tốt hơn

Nhân dịp này, Bí thư Huyện ủy Nghi Lộc Dương Đình Chỉnh cũng đã trao tặng gia đình các thương binh, bệnh binh món quà của Huyện ủy, HĐND, UBND huyện Nghi Lộc

Tác giả: Phan Quỳnh

Nguồn tin: nghean.gov.vn