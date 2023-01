Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung chúc Tết các Doanh nghiệp, Nhà đầu tư

Trong sáng nay, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung đã đến thăm chúc Tết các doanh nghiệp: Công ty TNHH May Minh Anh – Nghệ An; Công ty CP WHA Industrial Zone Nghệ An; Công ty TNHH VSIP Nghệ An; Công ty TNHH Công nghệ Everwin Precision Việt Nam, Công ty TNHH Mergy&Luxshare Việt Nam.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung thăm Nhà máy may Minh Anh – Kim Liên

Công ty TNHH May Minh Anh Nghệ An với hệ thống gồm các đơn vị trực thuộc May Minh Anh Kim Liên, May Minh Anh Đô Lương, May Minh Anh Tân Kỳ, đã giải quyết công ăn việc làm thường xuyên cho khoảng 9.500 lao động. Đồng thời, Công ty là một trong những doanh nghiệp có tổ chức cơ sở đảng hoạt động có hiệu quả.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung cùng đoàn công tác xuống tới dây chuyền trò chuyện, thăm hỏi đời sống và chúc Tết công nhân

Tính đến 31/12/2022, tổng doanh thu của Công ty ước đạt 1.495 tỷ đồng; kim ngạch xuất khẩu 200 triệu USD đạt 115% kế hoạch đề ra; đảm bảo việc làm, chế độ chính sách cho người lao động với thu nhập bình quân 7.500.000 đồng/người/tháng.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung ghi nhận, đánh giá cao kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, đồng thời cảm ơn các hoạt động an sinh xã hội của Công ty May Minh Anh Nghệ An

Gửi lời chào trân trọng, thăm hỏi ân cần và lời chúc mừng năm mới tốt đẹp nhất tới tập thể lãnh đạo, cán bộ, công nhân viên, người lao động trong toàn Công ty, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung ghi nhận, đánh giá và biểu dương những kết quả mà Công ty đạt được trong năm qua. Với 3 nhà máy, Công ty May Minh An đã có đóng góp lớn vào phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, nhất là trong tạo việc làm cho người lao động trên địa bàn; chế độ chính sách cho người lao động được chăm lo, đảm bảo. Công ty cũng là một trong số ít doanh nghiệp tư nhân xây dựng được tổ chức cơ sở đảng, hoạt động tổ chức công đoàn, đoàn thanh niên rất sôi động. Bên cạnh đó, Công ty rất tích cực tham gia các hoạt động an sinh xã hội. Thay mặt lãnh đạo tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh trân trọng cảm ơn lòng hảo tâm, sẻ chia đầy tính nhân văn của Công ty.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung tặng quà, chúc Tết Công ty May Minh Anh Nghệ An

Năm 2023 tiếp tục là một năm có nhiều khó khăn. Nhiều lĩnh vực trong đó có lĩnh vực may mặc sẽ có ảnh hưởng rất nhiều, việc duy trì và tìm kiếm các đơn hàng sẽ gặp nhiều khó khăn, do đó Chủ tịch UBND tỉnh mong muốn và đề nghị Công ty tiếp tục phát huy những kết quả đạt được trong những năm qua để hoạt động đầu tư, sản xuất kinh doanh tiếp tục gặt hái được nhiều thành công, hiệu quả đóng góp nhiều hơn nữa vào phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Nghệ An.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung tặng quà lãnh đạo công ty TNHH Công nghệ Everwin Precision Việt Nam

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung tặng quà, chúc Tết Công ty TNHH Mergy&Luxshare Việt Nam

Tiếp đó, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung và Đoàn công tác đã đến thăm, chúc Tết Công ty TNHH VSIP Nghệ An và các doanh nghiệp đang đầu tư trong khu công nghiệp. Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung đánh giá rất cao hoạt động của Công ty TNHH VSIP Nghệ An nói riêng và các doanh nghiệp đang đầu tư trong khu công nghiệp. Sau 7 năm đầu tư tại Nghệ An, Khu Công nghiệp VSIP Nghệ An đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận, hiện là một trong những khu công nghiệp dẫn đầu tại tỉnh Nghệ An về thu hút nguồn vốn đầu tư FDI. Tính đến tháng 12/2022, Khu Công nghiệp VSIP có 37 dự án đầu tư còn hiệu lực, trong đó, có 18 dự án FDI, 19 dự án trong nước với tổng vốn đăng ký đầu tư hơn 743 triệu USD. Hiện đã có 23 dự án đi vào hoạt động, giải quyết việc làm cho hơn 13.063 lao động trong và ngoài tỉnh. Điển hình, Khu công nghiệp đã thu hút được nhà đầu tư lớn như: Công ty TNHH Luxshare ICT với số vốn đầu tư 290 triệu USD, Công ty TNHH Merry & Luxshare với 40 triệu USD, Công ty TNHH Công nghệ Everwin Precision có số vốn đăng ký 200 triệu USD...

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung tặng quà Công ty TNHH VSIP Nghệ An

Bên cạnh hoạt động đầu tư, Công ty TNHH VSIP Nghệ An cũng như các doanh nghiệp khác rất quan tâm đến chính sách dành cho người lao động, không chỉ tạo việc làm còn đảm bảo quyền lợi chính đáng khác cho người lao động.

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung ghi nhận, biểu dương những kết quả mà VSIP Nghệ An cũng như các nhà đầu tư thứ cấp đạt được và những đóng góp của các doanh nghiệp vào phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Nghệ An thời gian qua. Đưa ra nhận định tình hình trong năm 2023 dự báo một năm có nhiều khó khăn, thách thức song Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung bày tỏ tin tưởng bằng năng lực của mình Công ty TNHH VSIP Nghệ An cũng như các doanh nghiệp sẽ tiếp tục gặt hái được nhiều thành công tốt đẹp. Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị VSIP Nghệ An phối hợp với địa phương và các sở, ban, ngành có liên quan hoàn thành việc đầu tư xây dựng Khu Đô thị và Dịch vụ VSIP Nghệ An đảm bảo sự đồng bộ hạ tầng khu công nghiệp; đồng thời hoàn thành các hồ sơ, thủ tục sớm triển khai dự án Khu công nghiệp VSIP Nghệ An 2 (Thọ Lộc- Diễn Châu). Về phía các doanh nghiệp – nhà đầu tư thứ cấp, Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị khẩn trương triển khai xây dựng các dự án, vận hành hoạt động hiệu quả.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung đánh giá cao công tác đầu tư và thu hút đầu tư của Công ty TNHH VSIP Nghệ An và các Nhà đầu tư thứ cấp

Lãnh đạo Công ty TNHH Công nghệ Everwin Precision Việt Nam trân trọng cảm ơn Chính quyền tỉnh Nghệ An đã quan tâm, tạo điều kiện và hỗ trợ tích cực Nhà đầu tư triển khai dự án

Bà Nguyễn Thị Bích Liên – Tổng Giám đốc Công ty cổ phần WHA Nghệ An trân trọng cảm ơn sự hỗ trợ từ phía chính quyền, các sở, ngành tỉnh Nghệ An

Đến thăm, chúc Tết Công ty CP WHA Industrial Zone Nghệ An, thay mặt lãnh đạo tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh gửi tới tập thể lãnh đạo, công nhân viên người lao động trong Công ty cũng như của các doanh nghiệp đang đầu tư tại Khu công nghiệp WHA lời chúc mừng năm mới tốt đẹp nhất. Sau 5 năm triển khai, mặc dù gặp nhiều khó khăn song dự án Khu công nghiệp WHA Industrial Zone đã đi vào hoạt động rất hiệu quả và dần khẳng định là nhà đầu tư hạ tầng chiến lược hàng đầu của tỉnh. Tính đến nay, KCN WHA Industrial Zone 1 đã thu hút được 22 dự án đầu tư, tổng vốn đăng ký đầu tư vào khoảng hơn 760 triệu đô la Mỹ, trong đó có 18 dự án FDI. Đến nay, đã có 04 dự án đi vào hoạt động sản xuất kinh doanh. Đặc biệt trong đó có dự án Nhà máy chế tạo các sản phẩm điện tử, phương tiện thiết bị mạng và các sản phẩm âm thanh đa phương tiện của Tập đoàn Goertek với tổng mức 500 triệu USD, là dự án FDI có tổng mức đầu tư lớn nhất của tỉnh Nghệ An. Dự án này sẽ là động lực để thu hút nhiều Nhà đầu tư khác quan tâm, nghiên cứu đầu tư vào tỉnh Nghệ An, góp phần thúc đẩy tăng trưởng, chuyển dịch cơ cấu kinh tế, tạo việc làm và thu nhập ổn định cho người dân.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung cùng Đoàn công tác tặng quà, chúc Tết Công ty CP WHA Industrial Zone Nghệ An

Lãnh đạo tỉnh Nghệ An đánh giá cao năng lực và nỗ lực của WHA trong công tác triển khai đầu tư hạ tầng khu công nghiệp thời gian qua, đến nay WHA đang đẩy mạnh triển khai giai đoạn 2 của dự án với diện tích 354,5ha, hiện đã giải phóng mặt bằng được hơn 81%.

Ghi nhận, biểu dương những kết quả mà WHA đạt được trong thời gian qua, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung đề nghị trong năm 2023, WHA tập trung hoàn thành dự án giai đoạn 2 để thu hút các nhà đầu tư lớn, để làm tiền đề thực hiện dự án giai đoạn tiếp theo.

Trong những năm qua, song hành cùng hoạt động đầu tư hạ tầng, thu hút đầu tư thứ cấp, sản xuất kinh doanh, lãnh đạo tỉnh đánh giá cao các doanh nghiệp đã có nhiều hoạt động an sinh xã hội thể hiện trách nhiệm với cộng đồng: Ủng hộ Tết vì người nghèo, quỹ phòng chống COVID-19, ủng hộ đồng bào bị lũ lụt ở Kỳ Sơn, ủng hộ xây dựng các địa phương nơi các nhà máy đứng chân làm đường và xây dựng công trình công cộng; tham gia đóng góp ủng hộ trong chương trình Tết vì người Nghèo Xuân Quý Mão 2023. Thay mặt lãnh đạo tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung trân trọng cảm ơn tình cảm, tấm lòng nghĩa cử hết sức nhân văn, cao đẹp của các doanh nghiệp dành cho tỉnh, cho những gia đình, người có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

Với quan điểm thành công của doanh nghiệp cũng là thành công của tỉnh, doanh nghiệp phát triển, tỉnh cũng phát triển, Chủ tịch UBND tỉnh cho biết, tỉnh Nghệ An cam kết sẽ tiếp tục sát cánh, đồng hành và tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất về chính sách, môi trường đầu tư, kinh doanh cho nhà đầu tư; tập trung chỉ đạo các sở, ngành, địa phương, đơn vị liên quan chủ động phối hợp, hỗ trợ kịp thời giải quyết những khó khăn và vướng mắc, kiến nghị và đề xuất của Nhà đầu tư.

Nhân dịp chuẩn bị bước sang năm mới Quý Mão 2023, thay mặt Lãnh đạo tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung gửi đến tập thể lãnh đạo, nhân viên, người lao động của các Công ty lời chúc mừng năm mới dồi dào sức khỏe, gặt hái được nhiều thành công; năm mới bình an, thắng lợi mới.

Tác giả: Phan Quỳnh

Nguồn tin: nghean.gov.vn