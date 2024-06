Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An tiếp Bí thư, Tỉnh trưởng tỉnh Xay Sổm Bun, CHDCND Lào

Ông Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An bày tỏ vui mừng chào đón ông Phoi khăm Hùng bun nhuông cùng các đồng chí trong đoàn sang thăm tỉnh Nghệ An.

Sau 10 năm thành lập, tỉnh Xay Sổm Bun, CHDCND Lào ngày càng phát triển và tiến bộ hơn, niềm tin của nhân dân đối với Đảng bộ và chính quyền ngày được nâng lên. Bộ Chính trị Lào đã đề ra chính sách tạo môi trường phát triển cho tỉnh Xay Sổm Bun.

Trong thời gian này, tỉnh Xay Sổm Bun cũng đã nhận được sự hỗ trợ, giúp đỡ rất nhiều từ phía Việt Nam nói chung và tỉnh Nghệ An nói riêng trong công tác bảo vệ an ninh, trật tự, phát triển cơ sở hạ tầng. Năm 2022, tỉnh Nghệ An đã hỗ trợ đào tạo cho con em của tỉnh Xay Sổm Bun.

Ông Nguyễn Đức Trung, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An có buổi tiếp ông Phoi khăm Hùng bun nhuông - Bí thư, Tỉnh trưởng tỉnh Xay Sổm Bun, nước CHDCND Lào

Trong buổi gặp gỡ, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung thông tin thêm về tình hình kinh tế của tỉnh Nghệ An đạt khoảng 193.000 tỷ đồng; tăng trưởng kinh tế thuộc nhóm khá cả nước; thu ngân sách trên 20.000 tỷ đồng. Sau quá trình chuẩn bị các điều kiện, Nghệ An đã chuyển mình trở thành địa phương có kết quả thu hút đầu tư, trong đó, thu hút FDI rất tích cực.

2 năm gần đây, Nghệ An lọt tốp 10 cả nước về thu hút FDI. Riêng năm 2023, Nghệ An thu hút FDI được hơn 1,6 tỷ USD. Đến nay, tỉnh đã thu hút được 137 dự án, với tổng số vốn trên 4,2 tỷ USD đến từ 14 quốc gia, vùng lãnh thổ.

Phát huy truyền thống quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa Việt Nam - Lào, ông Nguyễn Đức Trung nhấn mạnh, tỉnh Nghệ An luôn xác định, việc xây dựng mối quan hệ hữu nghị, hợp tác với các tỉnh của Lào, trong đó có tỉnh Xay Sổm Bun là nhiệm vụ chính trị quan trọng được ưu tiên hàng đầu.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung nhấn mạnh, tỉnh Nghệ An đặc biệt cảm ơn lãnh đạo và nhân dân tỉnh Xay Sổm Bun đã quan tâm, hỗ trợ tích cực đối với đội quy tập hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện, chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Lào trong suốt thời gian qua

Trong thời gian tới, mong rằng 2 tỉnh tiếp tục tăng cường hợp tác trên các lĩnh vực có tiềm năng như: sản xuất nông nghiệp, hoạt động sản xuất, kinh doanh, khai thác khoáng sản, phát triển hệ thống hạ tầng giao thông, qua đó, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh của 2 tỉnh.

Tác giả: A.P (T/h)

Nguồn tin: doisongphapluat.nguoiduatin.vn