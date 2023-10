Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An thăm hỏi, động viên nhân dân vùng lũ

Đoàn công tác của Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An đã đến thăm, động viên đội ngũ giáo viên Trường Mầm non Châu Thắng, nơi hiện đang có 164 các cháu mầm non theo học.

Với mực nước dâng cao gần 2,5m trong đợt lũ vừa qua, Trường Mầm non Châu Thắng bị thiệt hại nặng nề, toàn bộ cơ sở vật chất, thiết bị, tài liệu đều bị hư hỏng. Sau khi nước lũ rút, chính quyền địa phương đã huy động lực lượng, giúp nhà trường dọn dẹp bùn đất.

Trường Mầm non Châu Thắng phấn đấu đến thứ 2 tuần sau có thể đón trẻ đến trường

Đến nay, sau một tuần cơn lũ đi qua, các giáo viên đang phải tiếp tục sắp xếp, lau chùi vệ sinh để tái sử dụng các dụng cụ phục vụ dạy học, phấn đấu đến thứ 2 tuần sau có thể đón trẻ đến trường.

Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Nguyễn Đức Trung chia sẻ với những thiệt hại và những khó khăn của Trường Mầm non Châu Thắng. Đồng thời, đánh giá cao sự nỗ lực, chủ động của cấp ủy, chính quyền địa phương đã kịp thời phản ứng nhanh, có hiệu quả và phát huy tốt phương châm 4 tại chỗ trong phòng chống thiên tai, nhờ vậy đã không để xảy ra thiệt hại về người. Công tác khắc phục hậu quả sau lũ cũng đã được triển khai kịp thời, hiệu quả.

Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An đã trao số tiền 200 triệu đồng và quà nhằm kịp thời hỗ trợ trường học khôi phục hoạt động

Ông Nguyễn Đức Trung cũng nêu rõ: Việc khắc phục hậu quả, khôi phục hoạt động của Trường Mầm non Châu Thắng cũng như các trường học khác cần phải có thời gian. Trước mắt, cần phải đảm bảo các điều kiện tối thiểu để tạo điều kiện cho học sinh trở lại trường. Đề nghị huyện, xã rà soát, đánh giá lại mức độ thiệt hại một cách tổng thể, để có biện pháp thực hiện khôi phục từng bước; Tỉnh sẽ chỉ đạo hỗ trợ để khắc phục một phần.

Nhân dịp này, ông Nguyễn Đức Trung đã trao số tiền 200 triệu đồng và quà nhằm kịp thời hỗ trợ trường học mua sắm trang thiết bị, khôi phục hoạt động.

Ông Nguyễn Đức Trung trao số tiền 50 triệu đồng để hỗ trợ gia đình anh Lê Mạnh Linh

Cũng trong chiều nay, đoàn công tác đã đến thăm hỏi, động viên gia đình anh Lê Mạnh Linh (ở tại bản Tà Lạnh, xã Châu Hạnh) bị thiệt hại nặng nề trong cơn lũ vừa qua.

Ông Nguyễn Đức Trung cũng đã trao số tiền 50 triệu đồng để hỗ trợ một phần nguồn lực, giúp gia đình dựng lại nhà cửa, sớm ổn định cuộc sống.

Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ AnNguyễn Đức Trung đến thắp hương, chia buồn cùng thân nhân gia đình ông Lữ Văn Khuyên

Tiếp đó, ông Nguyễn Đức Trung cùng các thành viên trong đoàn đã đến thắp hương, chia buồn cùng thân nhân gia đình ông Lữ Văn Khuyên (71 tuổi, ở tại bản Hòa Tiến, xã Châu Tiến), không may bị thiệt mạng trong đợt lũ vừa qua.

Tác giả: Hải Yến - Kế Kiên

Nguồn tin: Báo Công lý