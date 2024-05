Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Nguyễn Đức Trung thăm, làm việc tại Trung Quốc

Đoàn đại biểu cấp cao tỉnh Nghệ An do ông Nguyễn Đức Trung, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Quảng Châu, Trung Quốc.

Tại buổi làm việc, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung cho biết, điểm sáng của tỉnh trong thời gian qua là thu hút đầu tư nước ngoài. Đến nay, toàn tỉnh Nghệ An có 137 dự án FDI còn hiệu lực đến từ 14 quốc gia, tổng vốn đầu tư đạt hơn 4,2 tỷ USD. Riêng các đối tác đến từ Trung Quốc, Nghệ An đã thu hút được 44 dự án với tổng vốn đăng ký đầu tư đạt hơn 2,33 tỷ USD.

UBND tỉnh Nghệ An đã chuẩn bị các điều kiện thuận lợi về quy hoạch, mặt bằng khu công nghiệp, hạ tầng giao thông; đồng thời được Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 39 và dự kiến tại kỳ họp thứ 7, Quốc hội sẽ thông qua Nghị quyết về thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù cho tỉnh. Vì vậy, UBND tỉnh Nghệ An mong muốn Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Quảng Châu quan tâm, hỗ trợ và là cầu nối cho các cơ quan, cộng đồng doanh nghiệp giữa Nghệ An với các đối tác Trung Quốc trong việc tăng cường các hoạt động hợp tác thu hút đầu tư, thúc đẩy thương mại thời gian tới.

Đoàn đại biểu cấp cao tỉnh Nghệ An trong buổi làm việc với Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Trung Quốc (ảnh: PB)

Tổng Lãnh sự quán Việt Nam Vũ Việt Anh cho rằng, Việt Nam và Trung Quốc là hai nước láng giềng gần gũi có nhiều nét tương đồng về văn hóa, xã hội, chính trị. Quan hệ giữa Việt Nam và Trung Quốc trong thời gian qua ngày càng phát triển trên nhiều lĩnh vực. Việt Nam coi Trung Quốc là đối tác ưu tiên hàng đầu trong chính sách đối ngoại. Trung Quốc coi Việt Nam là ưu tiên rất quan trọng trong chính sách ngoại giao láng giềng. Dựa trên điều kiện của mỗi nước, việc Việt Nam nói chung và các tỉnh, thành nói riêng hợp tác với Trung Quốc là nhu cầu, sự cần thiết và mang lại lợi ích cho cả 2 bên.

Đoàn đại biểu cấp cao tỉnh Nghệ An đã đến thăm Di tích Trụ sở Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên tại căn nhà số 13 (nay là 248 - 250) đường Văn Minh, thành phố Quảng Châu, tỉnh Quảng Đông - địa danh gắn liền với sự nghiệp cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh từ năm 1924 đến năm 1927.

Đoàn đại biểu cấp cao tỉnh Nghệ An cũng đã đến đặt vòng hoa, dâng hương tưởng niệm liệt sĩ Phạm Hồng Thái tại Công viên nghĩa trang liệt sĩ Hoàng Hoa Cương, thành phố Quảng Châu, tỉnh Quảng Đông nhân kỷ niệm 100 năm ngày mất của liệt sĩ Phạm Hồng Thái.

Tại đây, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung và đoàn đã dành phút mặc niệm tưởng nhớ liệt sĩ Phạm Hồng Thái, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc trước sự hy sinh anh dũng của đồng chí cho sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc, nguyện phát huy truyền thống đoàn kết, cách mạng, ý chí tự lực tự cường, xây dựng tỉnh Nghệ An phát triển nhanh, bền vững.

Tác giả: A.P (TH)

Nguồn tin: doisongphapluat.nguoiduatin.vn