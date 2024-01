Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ dự Chương trình “Tết vì người nghèo - Xuân Giáp Thìn 2024” tại tỉnh Nghệ An. Ảnh: Lâm Hiển

Tham dự có: Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hoá, Giáo dục Nguyễn Đắc Vinh; Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội, Chủ tịch HĐND tỉnh Nghệ An Thái Thanh Quý; Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội - Trợ lý Chủ tịch Quốc hội Phạm Thái Hà.

Cùng dự có lãnh đạo một số ban, bộ, ngành Trung ương và tỉnh Nghệ An, các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân, nhà hảo tâm trong và ngoài tỉnh Nghệ An.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và các đại biểu dự Chương trình “Tết vì người nghèo - Xuân Giáp Thìn 2024” tại tỉnh Nghệ An. Ảnh: Lâm Hiển

Tại Chương trình, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã trao quà tặng các hộ gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Năm 2023 với hành trình đầy khó khăn và thách thức, nhưng nhờ có sự đoàn kết thống nhất, quyết tâm cao, nỗ lực phấn đấu của cả hệ thống chính trị, sự đồng thuận, đồng lòng của cộng đồng doanh nghiệp và người dân, tỉnh Nghệ An đã tập trung phát triển kinh tế - xã hội và đạt được những kết quả đáng ghi nhận. Tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm ước đạt 7,14%; thu ngân sách nhà nước ước đạt 21.279 tỷ đồng, bằng 134,2% dự toán HĐND tỉnh giao, là năm thứ 2 vượt mốc 20 nghìn tỷ đồng; thu hút đầu tư đạt kết quả rất tích cực, nhất là thu hút vốn đầu tư nước ngoài đứng thứ 8/63 tỉnh thành cả nước, với tổng vốn đăng ký mới và điều chỉnh đạt hơn 1,6 tỷ USD.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ trao quà tặng các hộ gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh Nghệ An. Ảnh: Lâm Hiển

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ trao quà tặng các hộ gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh Nghệ An. Ảnh: Lâm Hiển

Nghệ An đã hoàn thành nhiều nhiệm vụ lớn, tạo tiền đề rất quan trọng cho sự phát triển của tỉnh trong năm 2024 và những năm tiếp theo; đặc biệt là đã tập trung chỉ đạo tổng kết Nghị quyết số 26 và được Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 39 về xây dựng và phát triển tỉnh Nghệ An đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Công tác an sinh xã hội được cấp ủy, chính quyền quan tâm; được các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, doanh nhân, các nhà hảo tâm và nhân dân tích cực đóng góp, ủng hộ. Đặc biệt thông qua Chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở, riêng trong năm 2023 đã hỗ trợ xây dựng và sửa chữa hơn 7.517 nhà cho người nghèo, với tổng nguồn lực huy động trên 523 tỷ đồng.

Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Nguyễn Đức Trung phát biểu tại Chương trình. Ảnh: Lâm Hiển

Phát biểu tại Chương trình, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Nguyễn Đức Trung nhấn mạnh, chăm lo Tết cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn là nhiệm vụ được cả hệ thống chính trị tỉnh Nghệ An, các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp thường xuyên quan tâm thực hiện. Trải qua 11 năm thực hiện Chương trình "Tết vì người nghèo", tỉnh Nghệ An đã kêu gọi được hơn 726 tỷ đồng để chăm lo tết cho hàng trăm ngàn hộ nghèo. Riêng Tết Quý Mão năm 2023, toàn tỉnh đã huy động được hơn 137 tỷ đồng, tặng quà cho hơn 188 nghìn hộ nghèo, hộ cận nghèo và gia đình chính sách, các đối tượng bảo trợ xã hội, bình quân mỗi suất quà có giá trị tối thiểu 500 nghìn đồng.

Các đại biểu dự Chương trình “Tết vì người nghèo - Xuân Giáp Thìn 2024” tại tỉnh Nghệ An. Ảnh: Lâm Hiển