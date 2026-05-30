Chú rể 28 tuổi tử vong sau khi ăn thịt gà thừa

Theo Sohu, Ma Bin trở về quê nhà ở Sơn Đông, Trung Quốc, để chuẩn bị cho đám cưới. Ông nội anh đã đặc biệt làm thịt một con gà thả vườn để bồi bổ sức khỏe cho anh. Do lịch trình bận rộn, con gà được bảo quản lạnh.

Ma Bin ăn nó vào ngày hôm sau và cảm thấy đầy bụng, nhưng anh không để ý cho đến khi bắt đầu bị tiêu chảy, thậm chí ngất xỉu ở nhà, lúc đó anh mới được đưa đến bệnh viện. Các bác sĩ phát hiện anh bị suy gan, bệnh não gan và rối loạn chức năng đông máu do ăn thịt gà thừa nhiễm bệnh.

Anh cần truyền máu khẩn cấp với số lượng lớn và hàng trăm người tốt bụng đã tình nguyện hiến máu. Thật không may, bất chấp mọi nỗ lực cứu chữa, Ma Bin đã qua đời.

Các bác sĩ sau đó xác nhận rằng thịt gà thừa đã bị nhiễm cúm gia cầm, một loại bệnh có thể lây lan sang người và gây tử vong.

Bệnh cúm ở gà (cúm gia cầm) do virus cúm A gây ra, có thể lây truyền sang gia cầm như gà, vịt, ngỗng, gà tây và các loài chim khác, thậm chí lây sang lợn và người thông qua phân, dịch tiết từ miệng và mũi hoặc thức ăn bị nhiễm bẩn. Thời gian ủ bệnh khoảng từ 1 đến 10 ngày.

Người nhiễm virus cúm gia cầm sẽ có các triệu chứng sau: Sốt, ho, đau nhức cơ bắp, nôn mửa, tiêu chảy, nhiễm trùng đường hô hấp (như viêm phổi). Trường hợp nặng có thể dẫn đến suy đa tạng và thậm chí tử vong.

Tác giả: Phương Linh (t/h)

Nguồn tin: nguoiduatin.vn