Chủ quán bún ngan Nhàn bị xử phạt sau bài tố chửi khách thậm tệ

Vừa qua, nhiều trang mạng xã hội về ẩm thực lan truyền bài viết tố chủ quán bún ngan Nhàn (ngõ Trung Yên, phường Hàng Bạc, quận Hoàn Kiếm) chửi khách thậm tệ, đòi đốt vía.

Vụ việc gây xôn xao và thu hút đông đảo tranh cãi từ dư luận bởi đây không phải là lần đầu quán bún ngan Nhàn bị tố chửi khách. Thậm chí, quán ăn này còn thu hút thực khách xa gần với danh xưng quán "bún chửi" nổi tiếng nhất Hà Thành.

Bài tố lan truyền chóng mặt trên mạng xã hội.

Trước phản ảnh từ báo chí cũng như ồn ào từ cộng đồng mạng, UBND phường Hàng Bạc lập tức lập tổ công tác kiểm tra, xác minh thông tin. Tổ công tác gồm lãnh đạo UBND phường, công an phường, cán bộ y tế phường, cán bộ văn hoá.

Trao đổi với VietNamNet, ngày 15/3, đại diện lãnh đạo UBND phường Hàng Bạc cho biết, tại buổi làm việc, bà Nhàn nhận lỗi vì chưa niềm nở, hay quát mắng to tiếng với nhân viên nên cũng có thể nói hơi to tiếng khi mời khách đi nơi khác.

Tuy nhiên, cũng tại buổi làm việc, bà Nhàn khẳng định không chửi bới hay xúc phạm khách như thông tin phản ánh trên mạng xã hội.

Bà Nhàn cho biết ngày 13/3 có lịch đi lễ chùa nên bán ít hàng, mở cửa lúc hơn 10h. Thời điểm này, có 4 khách ngồi đợi, nhưng 3 người sau đó đã rời đi trước.

Người còn lại vẫn ngồi ghế đợi, bà Nhàn khẳng định "không dùng từ ngữ kém lịch sự" để đuổi người này.

Qua sự việc, lãnh đạo phường Hàng Bạc tuyên truyền đến hộ kinh doanh về văn hoá kinh doanh, bộ quy tắc ứng xử nơi công cộng, văn minh thương mại.

Được biết trước đó, phường đã nhiều lần xuống làm việc, kết hợp tuyên truyền nhắc nhở chủ cơ sở kinh doanh, đồng thời khẳng định nếu tái phạm sẽ xử phạt nghiêm minh.

Bún ngan Nhàn vẫn tấp nập người đến thưởng thức sau bài tố chửi khách thậm tệ

Cũng tại buổi làm việc, tổ công tác tiến hành kiểm tra vấn đề về an toàn vệ sinh thực phẩm tại cơ sở kinh doanh bún ngan Nhàn.

Tại thời điểm kiểm tra, tổ công tác ghi nhận thức ăn tại quán được đựng trong các dụng cụ không đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm (gồm chậu, khay nhựa có màu). Vì vậy, cơ sở kinh doanh này bị phạt 2 triệu đồng vì không đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm theo Điểm a, Khoản 2, Điều 16 nghị định 115/2018/NĐ - CP về "sử dụng dụng cụ chế biến ăn uống, vật liệu bao gói, chứa đựng tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm không đảm bảo an toàn thực phẩm theo quy định của pháp luật".

Tác giả: Thiên An

Nguồn tin: saostar.vn