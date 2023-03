Chú chó 'bao đồng nhất Vịnh bắc bộ', nuôi cho béo tốt rồi lo chuyện thiên hạ khiến chủ nhà 'khóc thét'

Theo đoạn clip ghi lại, người chủ mang theo 1 cây roi nhỏ sang nhà hàng xóm, sau đó gọi lớn: "Tít (tên của chú chó), có đi về không? Bảo về không về à".

Hóa ra, chú chó ham chơi, nhà mình không ở mà thường xuyên sang nhà hàng xóm chơi. Thậm chí, chú chó đi chơi quên cả đường về khiến chủ nhà rất nhiều lần phải mang roi đi tìm.

Chủ nhà cầm roi sang hàng xóm để gọi chú chó cưng về

Ngay sau khi nghe tiếng chủ nhân gọi về nhà, chú chó liền chạy tới nhưng trông vẫn có vẻ quyến luyến nhà hàng xóm. Đến khi người chủ giơ roi lên dọa thì chú chó mới nhanh chân chạy về nhà mình.

Đáng chú ý, khi cửa nhà mở ra, chú chó được 3 người bạn là 3 chú chó đang yêu khác đón chào. Có thể thấy, chú chó quá ham chơi, dù ở nhà có đông bạn bè nhưng vẫn thích sang nhà hàng xóm, trông nhà và vui chơi bên hàng xóm.

Ngay sau khi đoạn clip xuất hiện trên mạng xã hội lập tức nhận được nhiều sự quan tâm của cộng đồng mạng. Nhiều người tỏ ra vô cùng thích thú trước khoảnh khắc đáng yêu của chú chó này. Bên cạnh đó, qua cách mà người chủ đối xử với chú chó, ai nấy cũng thấy ấm áp, bởi dù người chủ "giận dỗi" chú chó thường xuyên sang nhà hàng xóm trông nhà, nhưng chỉ buông những lời mắng yêu mà thôi.

"Chú chó "bao đồng nhất vịnh Bắc bộ" đây rồi. Nhà mình vừa cao ráo, vừa đông bạn bè vậy mà vẫn thích sang hàng xóm trông nhà cơ"

"Nhìn chị chủ là biết chị ấy nhiều lần phải xách roi sang hàng xóm tìm cún cưng rồi. Nuôi béo tốt rồi sang trông nhà hàng xóm, muốn khóc thiệt chứ"

"Kiểu này là được chủ chiều quá nên ham chơi đây mà, đi chơi quên lối về luôn, đợi chủ cầm roi đi tìm mới biết sợ", là những bình luận mà cư dân mạng để lại.

Tác giả: Phương Linh

Nguồn tin: saostar.vn