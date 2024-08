Choáng váng học phí Trường Đại học Bách khoa TP.HCM, cao nhất 80 triệu/năm

Dưới đây là học phí trường Đại học Bách khoa TP.HCM:

Học phí trường Đại học Bách khoa TP.HCM chương trình tiêu chuẩn.

Học phí trường Đại học Bách khoa TP.HCM chương trình tiên tiến, dạy và học bằng tiếng Anh.

Học phí trường Đại học Bách khoa TP.HCM chương trình định hướng Nhật Bản.

Theo VTC News, năm 2024, học phí trường Đại học Bách khoa TP.HCM 2024 ở mức từ 29 - 80 triệu đồng/năm học (1,5 - 8 triệu đồng/năm học so với năm 2023). Cụ thể, với các chương trình đào tạo tiêu chuẩn, tài năng, kỹ sư chất lượng cao Việt - Pháp đều có mức học phí như nhau với 30 triệu đồng/năm học.

Riêng chương trình tiên tiến, dạy và học bằng tiếng Anh, chuyển tiếp quốc tế (Úc, Mỹ, New Zealand) áp dụng mức học phí 80 triệu đồng/năm học. Trong đó, với chương trình chuyển tiếp quốc tế (Úc, Mỹ, New Zealand) sinh viên sẽ học 2 ở Việt Nam và 2,5 năm cuối học chuyển tiếp sang đại học đối tác Úc, Mỹ, New Zealand với mức học phí dao động từ 532 - 799 triệu đồng/năm học.

Còn chương trình chuyển tiếp quốc tế (Nhật Bản), 2,5 năm đầu sinh viên học tại Việt Nam áp dụng mức học phí là 60 triệu đồng/năm học. Sau đó, 2 năm cuối sinh viên sẽ học chuyển tiếp sang đại học đối tác Nhật Bản, ngôn ngữ giảng dạy bằng tiếng Nhật, học phí khoảng 91 triệu đồng/năm (theo tỷ giá ngoại tệ tháng 1/2024).

Bên cạnh đó, còn có các học bổng dành cho thủ khoa tuyển sinh đầu vào, thủ khoa tốt nghiệp, học bổng trao đổi sinh viên, học bổng từ các đại học đối tác Úc, Mỹ, Nhật, New Zealand, học bổng của các tổ chức phi chính phủ, các doanh nghiệp.

Để nhận được học bổng sinh viên phải đảm bảo điểm trung bình chung mở rộng = 80% GPA + 20% điểm rèn luyện, GPA được quy về thang 10.

Nhà trường không xét học bổng khuyến khích học tập cho sinh viên vi phạm kỷ luật, đóng học phí trễ hạn, thiếu hoặc nộp chứng chỉ tiếng Anh quốc tế quá hạn quy định.

Tổng suất học bổng khuyến khích học tập được xét không quá 20% số sinh viên/khóa, lấy từ cao xuống thấp và theo thứ tự ưu tiên của mức học bổng.

Học bổng được xét cho học kỳ chính khóa, không áp dụng cho học kỳ hè, các loại học bổng được trao sau khi kết thúc học kỳ và không có giá trị chuyển nhượng cho người khác. Mức học bổng và số lượng học bổng sẽ được điều chỉnh từng học kỳ.

Theo thông tin trên VnExpress, Năm 2024, trường Đại học Bách khoa TP.HCM tuyển 5.150 sinh viên, theo 5 phương thức.

Năm 2023, điểm chuẩn phương thức xét tuyển kết hợp của trường Đại học Bách khoa dao động 54-79,84/100. Trong đó, ngành Khoa học máy tính có điểm chuẩn cao nhất, thấp nhất là nhóm ngành Quản lý tài nguyên môi trường, Kỹ thuật môi trường.

Nguồn tin: doisongphapluat.nguoiduatin.vn