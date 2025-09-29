Cho thuê ô tô đưa cả giấy tờ gốc, chủ xe bị cô gái chiếm đoạt mang bán

Theo bản án sơ thẩm, năm 2018, Phương quen biết anh Vũ Đức Cường Anh (SN 1987, ở Hà Nội). Năm 2021, anh Anh mua xe ô tô nhãn hiệu Kia Cerato màu trắng để đi lại và cho thuê xe tự lái, nhưng không đăng ký kinh doanh.

Do biết anh Anh có nhu cầu cho thuê xe tự lái, Phương đã nhiều lần hỏi thuê. Khi thuê xe, Phương đều thanh toán tiền thuê và trả xe đúng hạn. Năm 2021, lợi dụng sự tin tưởng của anh Anh, Phương đã chiếm đoạt xe ô tô, sau đó viết giấy bán xe để lấy tiền chi tiêu.

Bị cáo Phương tại phiên tòa ngày 29/9.

Theo đó, ngày 6/5/2021, Phương hỏi thuê xe của anh Anh. Hai bên thống nhất ký “Hợp đồng thuê xe ô tô tự lái”, thời hạn một tháng, tiền thuê 22 triệu đồng một tháng.

Sau đó, anh Anh giao cho Phương các giấy tờ gồm: Bản sao giấy đăng ký xe ô tô; bản chính giấy đăng kiểm xe ô tô; bản chính giấy chứng nhận bảo hiểm bắt buộc dân sự; bản chính giấy biên nhận thế chấp tại ngân hàng. Phương thanh toán đầy đủ tiền thuê xe cho anh Anh.

Sau khi thuê được xe, Phương sử dụng để đi lại. Nhưng đến ngày 20/5/2021, Phương nảy sinh ý định mang xe ô tô nêu trên đi cầm cố để lấy tiền chi tiêu cá nhân.

Qua mạng xã hội, Phương tìm hiểu và biết anh Nguyễn Quang Khôi (SN 1985, ở Hà Nội) có cửa hàng mua bán xe ô tô đã qua sử dụng. Do đó, Phương Mang xe ô tô của anh Anh đến cửa hàng anh Khôi để bán. Phương khẳng định, xe ô tô đem bán là xe của mình mua lại của anh Anh, nhưng chưa làm thủ tục sang tên. Anh Khôi kiểm tra xe thấy trùng khớp thông tin Phương đưa ra nên đồng ý mua xe.

Sau đó, Phương viết giấy bán xe cho anh Khôi và đưa các giấy tờ liên quan đến phương tiện. Anh Khôi đặt cọc 150 triệu đồng trước. Ngày 30/5/2025, anh Anh phát hiện xe ô tô bị cắt định vị nên liên lạc với Phương nhưng không được.

Ngày 6/6/2021, Phương nhắn tin cho anh Anh thông báo việc về việc, chị ta đã cầm cố xe ô tô của anh Anh cho anh Khôi để lấy số tiền 150 triệu đồng. Phương nhờ anh Anh bỏ tiền ra chuộc xe và hứa sẽ trả 20 triệu đồng một tháng cho anh Anh.

Sự việc sau đó được anh Anh tố giác cơ quan công an. Theo kết luận định giá tài sản, chiếc xe ô tô của anh Anh trị giá 500 triệu đồng. Tại phiên tòa, bị cáo Phương thừa nhận hành vi phạm tội như trên.

Tác giả: Nguyễn Hưng

Nguồn tin: Báo Công an nhân dân