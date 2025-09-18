Khởi tố vụ lừa đảo chiếm đoạt hơn 15 tỷ đồng trên không gian mạng

Lực lượng công an khai thác dữ liệu điện tử trên các thiết bị của ổ nhóm

Trước đó, qua công tác nghiệp vụ, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh Lạng Sơn phát hiện nhóm người sử dụng các nền tảng mạng xã hội như Facebook, Telegram để lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng do Hoàng Vạn Sơn (SN 2006, trú tại xã Đình Lập, Lạng Sơn) cầm đầu.

Quá trình xác minh, đến ngày 4/9/2025, đơn vị tiến hành triệu tập, đấu tranh với Hoàng Vạn Sơn và Đinh Bảo Thái (SN 2006, trú tại xã Đình Lập, tỉnh Lạng Sơn) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng.

Qua đấu tranh làm rõ, từ đầu năm 2025 đến nay các đối tượng đã lừa đảo, chiếm đoạt số tiền trên 15 tỷ đồng của hàng nghìn bị hại trên phạm vi cả nước bằng thủ đoạn sử dụng mạng xã hội Facebook phát trực tiếp (Livestream) hoạt động đánh bạc trực tuyến dưới hình thức chơi “Tài - Xỉu” trên website bay789.cab (là website giả mà Hoàng Vạn Sơn mua và sử dụng để tự điều chỉnh kết quả cá cược) và kêu gọi người xem đầu tư tiền cho các đối tượng chơi hộ với cam kết 100% tỷ lệ thắng.

Để kêu gọi người xem đầu tư tiền, ổ nhóm lừa đảo trên đã cam kết sẽ giúp người xem kiếm về số tiền gấp 10 lần, sau đó chiếm đoạt toàn bộ số tiền người xem đã đầu tư. Đồng thời giao cho Đinh Bảo Thái sử dụng các tài khoản ảo để tương tác và gửi các hóa đơn chuyển tiền giả để tăng lượng tương tác, tạo lòng tin cho những người tham gia đặt cược trên các phiên live. Tang vật thu giữ của ổ nhóm trên gồm: 9 điện thoại di động, 1 máy tính để bàn, 3 bộ máy tính, 1 laptop và nhiều đồ vật, tài liệu có liên quan đến việc livestream.

Cùng ngày, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh Lạng Sơn đã chuyển hồ sơ vụ án, cùng toàn bộ tang vật đến Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Lạng Sơn để tiếp tục điều tra theo thẩm quyền.

Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Lạng Sơn đã ra Quyết định khởi tố bị can đối với Hoàng Vạn Sơn và Đinh Bảo Thái về hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Tác giả: Đăng Chung

Nguồn tin: giaoducthoidai.vn