Truy xét đối tượng nữ tiếp cận bé gái 5 tuổi, tháo trộm đôi bông tai vàng

Ngày 10/12, Công an xã Tân Vĩnh Lộc, TP Hồ Chí Minh tiếp nhận đơn trình báo từ gia đình anh Đ.H.T. (SN 1989, ngụ cùng xã) về việc con gái anh, bé Đ.P.Th bị đối tượng nữ tháo trộm bông tai vàng ngay trong con hẻm nhà anh. Công an xã đã tiến hành trích xuất camera, xác định nhân dạng của đối tượng và tổ chức truy xét.

Hình ảnh đối tượng tiếp cận bé gái 5 tuổi tháo bông tai vàng.

Theo trình bày của anh T., thời điểm xảy ra vụ việc khoảng 19h50’ ngày 8/12, khi con gái anh cùng một số bạn nhỏ đang chơi trong hẻm thì có một đối tượng nữ còn rất trẻ đi xe đạp điện chở theo một bé gái tiếp cận con gái anh.

Đối tượng giả bộ hư xe ngồi xuống sửa chữa sau đó ngó nghiêng xem có người lớn hay không. Thấy bé Th. đứng gần mình, đối tượng giả bộ hỏi han, sau đó ôm và tháo đôi bông tai vàng trên tai bé.

Vì làm vội nên khiến bé Th. bị đau, khóc thét. Lấy được tài sản, đối tượng này lên xe đạp điện bỏ chạy. Nghe con gái khóc thét anh T. ra kiểm tra thì đối tượng trên đã mất dạng.

Tác giả: M.Đ

Nguồn tin: Báo Công an nhân dân