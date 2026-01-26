Chờ thanh toán thẻ xong, mới biết mình bị lừa

Cảnh báo thủ đoạn tráo chip thẻ ngân hàng, rút tiền trong tích tắc

Cùng với sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ, tội phạm công nghệ cao cũng liên tục thay đổi thủ đoạn với các hình thức lừa đảo, gian lận nhằm đánh cắp thông tin và chiếm đoạt tiền của người dùng ngày càng tinh vi hơn.

Theo đó, một trong số những chiêu thức mới xuất hiện là việc lợi dụng sự bất cẩn của khách hàng trong quá trình thanh toán thẻ tại các điểm mua sắm, một số đối tượng đã thực hiện thủ đoạn tráo chip thật bằng chip giả ngay trên thẻ ngân hàng.

Với thao tác nhanh, kín đáo và tinh vi, hành vi này khiến nhiều người chỉ phát hiện khi tài khoản đã bị rút tiền, tiềm ẩn rủi ro lớn cho an toàn tài chính cá nhân.

Gần đây, tại một số quốc gia trên thế giới đã ghi nhận các vụ việc liên quan đến thủ đoạn đánh tráo chip trên thẻ ngân hàng vật lý, gây thiệt hại lớn cho khách hàng.

Trước nguy cơ loại hình tội phạm công nghệ này có thể xâm nhập vào Việt Nam, nhiều ngân hàng trong nước đã chủ động phát đi cảnh báo, khuyến nghị người sử dụng thẻ nâng cao cảnh giác, theo dõi sát các giao dịch và áp dụng biện pháp bảo mật cần thiết nhằm hạn chế rủi ro mất tiền trong tài khoản.

Các ngân hàng cảnh báo thủ đoạn lừa đảo tráo chip thẻ ngân hàng tinh vi

Theo ngân hàng Agribank, với hình thức lừa đảo, gian lận mới này, kẻ gian lợi dụng sơ hở trong quá trình thanh toán tại quầy để tráo chip thật của thẻ bằng chip giả. Sau đó, sử dụng chip đánh cắp để thực hiện các giao dịch gian lận. Hành vi này được thực hiện rất nhanh và tinh vi, khách hàng khó phát hiện nếu không quan sát kỹ trong quá trình thanh toán.

Chuyên gia của Ngân hàng TMCP Hàng hải Việt Nam (MSB) cũng cho biết, các đối tượng tội phạm thường lợi dụng sơ hở khi khách hàng đưa thẻ cho nhân viên thu ngân/người khác để đánh tráo con chip thật trên thẻ bằng chip giả có hình dạng tương tự.

Cụ thể, chuyên gia MSB đã cập nhật các hình thức thủ đoạn gian lận, lừa đảo mới và phổ biến hiện nay:

Đánh tráo con chip trên thẻ vật lý: Đối tượng lợi dụng sơ hở khi khách hàng đưa thẻ cho nhân viên thu ngân/ người khác để đánh tráo con chip thật trên thẻ bằng chip giả có hình dạng tương tự. Con chip thật bị mất tương tự như việc để mất/thất lạc thẻ nhưng khách hàng đang hiểu nhầm là vẫn đang cầm thẻ thật và giữ thẻ trên tay. Thực tế, khách hàng chỉ đang cầm phôi thẻ mà không có con chip thật. Sau đó, đối tượng sử dụng chip thật đã đánh cắp được để thực hiện các giao dịch quẹt thẻ chip nhằm chiếm đoạt tiền của khách hàng.

Đánh cắp thông tin của ví điện tử gắn với thiết bị như Apple Pay/ Samsung Pay/ Google Play: Đối tượng lừa đảo khách hàng cung cấp thông tin thẻ, OTP để số hóa thẻ trên các ví điện tử, sau đó thực hiện giao dịch gian lận liên tiếp giá trị cao.

Giả danh nhân viên ngân hàng: Chiêu thức này đã khá quen thuộc, đối tượng giả mạo nhân viên ngân hàng tiếp cận chủ thẻ để tư vấn nâng hạn mức thẻ tín dụng và các dịch vụ liên quan đến thẻ. Đối tượng sẽ hướng dẫn truy cập đường link giả mạo có giao diện tương tự website của MSB rồi yêu cầu chủ thẻ nhập thông tin thẻ và mã OTP. Nếu chủ thẻ thực hiện theo thì sẽ bị đánh cắp thông tin thẻ và phát sinh giao dịch trừ tiền trên thẻ.

Giả mạo tin nhắn từ ngân hàng: Đây cũng không còn là chiêu thức mới, đối tượng gửi tin nhắn SMS giả mạo nằm trong mục tin nhắn nhận từ ngân hàng để lừa khách hàng truy cập vào đường link giả mạo. Sau đó yêu cầu cung cấp các thông tin bảo mật như tên, mật khẩu đăng nhập, mã OTP, thông tin thẻ,… để chiếm đoạt tiền.

Tuy nhiên, trong số các phương thức lừa đảo được cảnh báo, việc tráo con chip trên thẻ vật lý là phương thức tinh vi nhất. Việc con chip thật bị mất tương tự như việc để mất/thất lạc thẻ nhưng khách hàng đang hiểu nhầm là vẫn đang cầm thẻ thật và giữ thẻ trên tay.

Thực tế, khách hàng chỉ đang cầm phôi thẻ mà không có con chip thật. Sau đó, đối tượng sử dụng chip thật đã đánh cắp được để thực hiện các giao dịch quẹt thẻ chip nhằm chiếm đoạt tiền của khách hàng.

Như vậy, lợi dụng sơ hở trong quá trình thanh toán thẻ tại nơi mua hàng, đối tượng tráo chip thật của thẻ bằng chip giả. Hành vi này diễn ra rất nhanh và tinh vi, khiến khách hàng dù vẫn giữ thẻ trong tay nhưng thực tế chip thật đã bị mất và bị kẻ gian sử dụng để thực hiện các giao dịch gian lận.

Để phòng tránh và nhận biết ban đầu về phương thức lừa đảo khi con chip trên thẻ vật lý bị đánh tráo, đó là: Thẻ có chip nhưng khi đưa vào máy POS thì máy không nhận diện được hoặc báo lỗi; Thẻ trông vẫn bình thường nhưng không sử dụng được tính năng thanh toán chạm (contactless) dù trước đó vẫn hoạt động tốt.

Tác giả: Quang Minh

Nguồn tin: congdankhuyenhoc.vn