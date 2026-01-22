Truy tìm “chủ tịch HĐQT” nghi lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Theo nội dung đơn trình báo của bị hại, Nguyễn Thanh Hải tự giới thiệu là Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Khoáng sản và Xây dựng Thành Nam, có địa chỉ văn phòng tại số 63, ngõ 1 Ngụy Như Kon Tum, phường Thanh Xuân, TP Hà Nội.

Đối tượng Nguyễn Thanh Hải

Đối tượng quảng bá doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực khai thác khoáng sản, đưa ra nhiều thông tin về tình hình kinh doanh phát triển, lợi nhuận cao nhằm dụ dỗ, lôi kéo các nhà đầu tư chuyển tiền góp vốn. Sau khi nhận tiền, đối tượng không thực hiện đúng cam kết. Đến nay, Cơ quan CSĐT chưa xác định được nơi cư trú hiện tại của Nguyễn Thanh Hải.

Để phục vụ công tác điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội đã ra quyết định truy tìm đối tượng Nguyễn Thanh Hải.

Công an Hà Nội đề nghị, ai biết thông tin về đối tượng Nguyễn Thanh Hải, đề nghị thông báo ngay cho Cơ quan CSĐT Công an thành phố Hà Nội qua số điện thoại 0986.194.222 hoặc báo cho cơ quan công an nơi gần nhất để phối hợp giải quyết vụ việc theo quy định pháp luật.

Cơ quan công an khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác trước các hình thức đầu tư lợi nhuận cao, tránh sập bẫy lừa đảo, đặc biệt trong lĩnh vực khoáng sản, tài chính, góp vốn kinh doanh.

Tác giả: Cao Thắng

Nguồn tin: vov.vn