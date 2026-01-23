Campuchia cam kết trả học phí cho sinh viên sau khi học bổng của ông trùm lừa đảo Trần Chí bị hủy

Trần Chí được áp giải rời máy bay tại Bắc Kinh sau khi bị dẫn độ từ Campuchia về Trung Quốc - Ảnh: AFP

Theo Hãng tin AFP ngày 22-1, nhiều sinh viên Campuchia cho biết chính phủ đã cam kết thanh toán học phí đại học cho họ sau khi hơn 400 học bổng do doanh nhân Trần Chí (Chen Zhi) tài trợ bị cắt đột ngột, không lâu sau khi người này bị bắt và trục xuất.

Các suất học bổng và trợ cấp bị hủy bỏ

Nhà chức trách Campuchia đã trục xuất Trần Chí sang Trung Quốc, sau khi người này bị cáo buộc điều hành các hoạt động lừa đảo trên không gian mạng trị giá hàng tỉ USD từ Campuchia, với sự tham gia của các lao động bị buôn người.

Trước đó, tháng 10-2025, Mỹ đã truy tố ông Trần Chí - doanh nhân gốc Trung Quốc, từng là cố vấn cho các lãnh đạo Campuchia - với các cáo buộc gian lận và rửa tiền. Giới chức Mỹ cho rằng Tập đoàn Prince do ông này sáng lập thực chất là bình phong cho một mạng lưới tội phạm mạng xuyên quốc gia.

Người này cũng thành lập một quỹ từ thiện vào năm 2015. Đến năm 2021, một chương trình học bổng mang tên ông được triển khai nhằm hỗ trợ sinh viên Campuchia theo học bậc cử nhân. Theo thông tin trên website của quỹ, học bổng này bao gồm toàn bộ học phí và sinh hoạt phí.

Tuy nhiên, nhiều sinh viên Trường đại học Hoàng gia Phnom Penh (RUPP) cho biết ngày 20-1, họ được đại diện của Prince thông báo rằng các suất học bổng toàn phần cùng khoản trợ cấp sinh hoạt đã bị hủy bỏ.

"Họ nói công ty đang gặp vấn đề" - Narak (20 tuổi), sinh viên ngành khoa học máy tính, cho biết.

Theo Narak, nhà trường sau đó thông báo Bộ Giáo dục Campuchia sẽ chi trả học phí cho các sinh viên bị ảnh hưởng cho đến khi tốt nghiệp.

Bộ Giáo dục Campuchia: Sẽ không bỏ rơi các em

Bà Khuon Vicheka, người phát ngôn Bộ Giáo dục Campuchia, xác nhận với AFP các cơ quan chức năng đang phối hợp với các trường đại học để bảo đảm 418 sinh viên nhận học bổng có thể tiếp tục hoàn thành chương trình học.

"Chúng tôi sẽ không bỏ rơi các em", bà nói.

Narak cho biết học bổng từng giúp gia đình nghèo ở vùng nông thôn của anh giảm bớt gánh nặng tài chính, khi chi trả học phí 500 USD mỗi năm cùng khoản trợ cấp 50 USD mỗi tháng từ cuối năm 2024.

Tuy nhiên, sau khi biết đến những cáo buộc liên quan đến cách ông Chen làm giàu, Narak cho biết anh cảm thấy "rất áy náy" và từng nghĩ đến việc từ bỏ học bổng.

"Nếu việc kinh doanh của ông ta là phi pháp, có thể ông ta đã muốn rửa tiền thông qua giáo dục, vì ít người nghi ngờ lĩnh vực này", Narak nói với AFP, đồng thời đề nghị chỉ nêu một tên vì lo ngại an toàn cá nhân.

Cùng thời gian này, chính quyền Campuchia đã đình chỉ hoạt động bán hàng tại năm bất động sản hạng sang thuộc sở hữu của Prince Group, trong khi ngân hàng Prince Bank thuộc tập đoàn và đang chịu lệnh trừng phạt của Mỹ bị yêu cầu thanh lý.

Một sinh viên 21 tuổi khác của RUPP cho biết việc học bổng bị cắt khiến anh lo lắng, song không tỏ ra cảm thông với người từng tài trợ cho mình.

"Nếu ông ta thực sự phạm tội như bị cáo buộc, ông ta phải đối mặt với pháp luật", sinh viên này nói.

Tác giả: Thanh Hiệp

Nguồn tin: tuoitre.vn