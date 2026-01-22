Hàn Quốc cưỡng chế đưa 73 nghi phạm lừa đảo xuyên quốc gia từ Campuchia về nước

Tại cuộc họp báo ngày 22/1, bà Kang Yoo-jung, Người phát ngôn Phủ Tổng thống Hàn Quốc, cho biết các nghi phạm nói trên bị cáo buộc lừa đảo và đe dọa 869 công dân Hàn Quốc, chiếm đoạt tổng cộng 48,6 tỷ won (khoảng 33 triệu USD).

Người phát ngôn Phủ Tổng thống Hàn Quốc Kang Yoo-jung. Nguồn: Yonhap News

Theo kế hoạch, một chuyên cơ của Hàn Quốc sẽ khởi hành từ sân bay Incheon lúc 20h45 ngày 22/1 để đưa các nghi phạm về nước, dự kiến hạ cánh vào lúc 9h10 sáng 23/1. Sau khi về nước, những người này sẽ được bàn giao cho các cơ quan chức năng để tiếp tục điều tra theo quy định pháp luật.

Bà Kang Yoo-jung cho biết đây là đợt cưỡng chế dẫn độ có quy mô lớn nhất từ trước đến nay, trong đó có nhiều đối tượng đã phẫu thuật thẩm mỹ, thay đổi ngoại hình nhằm trốn tránh sự truy bắt của cơ quan chức năng.

Người phát ngôn Phủ Tổng thống Hàn Quốc cho biết thêm, thành công của chiến dịch lần này là kết quả của quá trình phối hợp dài ngày giữa “phòng chuyên trách Hàn Quốc” - một cơ quan hỗn hợp gồm cảnh sát Hàn Quốc và Campuchia, Cơ quan Tình báo Quốc gia Hàn Quốc cùng các cơ quan điều tra của Campuchia.

Trong diễn biến liên quan, tại cuộc họp với các trợ lý cùng ngày, Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung đã đề cập vụ việc và nhấn mạnh rằng “các đối tượng phạm tội sẽ bị trừng phạt nghiêm khắc theo pháp luật, bất kể hành vi phạm tội xảy ra trong nước hay ở nước ngoài”. Nhà lãnh đạo Hàn Quốc khẳng định chính phủ sẽ áp dụng các biện pháp mạnh mẽ hơn nhằm triệt phá tận gốc tội phạm xuyên quốc gia.

Tác giả: Tuấn Nhật

Nguồn tin: vov.vn