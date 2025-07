Chìm bè do dông lốc, 4 ngư dân may mắn được cứu

Lực lượng bộ đội biên phòng thăm hỏi, động viên ngư dân gặp nạn - Ảnh: VIẾT LAM

Sáng 20-7, thông tin từ Đồn biên phòng cửa khẩu cảng Cửa Lò - Bến Thủy, Bộ đội biên phòng tỉnh Nghệ An - cho biết đơn vị tổ chức đến thăm hỏi, động viên bà con ngư dân gặp nạn trên biển.

Trước đó khoảng 20h20 tối 19-7, khi đang hành nghề trên khu vực ven biển xã Hải Lộc và phường Cửa Lò (tỉnh Nghệ An), các phương tiện khai thác của ngư dân bất ngờ gặp dông lốc.

Thời điểm này, bè mảng của ông Đậu Văn Thuận (49 tuổi) chở theo anh Can Văn Dũng (46 tuổi), cùng ngụ Bắc Sơn, xã Hải Lộc bị lật cách bờ biển xã Hải Lộc khoảng 2km.

Sau nhiều tiếng trôi dạt trên biển, đến khoảng 0h20 sáng 20-7, ông Thuận và ông Dũng may mắn được tàu của ông Ngô Văn Thái cứu vớt đưa vào bờ an toàn.

Cùng thời điểm này, thuyền mủng của ông Nguyễn Văn Trung (53 tuổi, ngụ xóm Hải Thịnh, xã Hải Lộc) cũng bị chìm cách bờ khoảng 1km.

Sau đó ông Trung đã tự bơi vào cầu cảng số 6, cảng quốc tế Vissai và được các lực lượng phát hiện cứu vớt.

Ngoài ra bè mảng của ông Hoàng Trọng Đông (45 tuổi, ngụ xóm Bắc Sơn, xã Hải Lộc) cũng bị hỏng máy cách bờ biển xã Hải Lộc khoảng 3km.

Sau thời gian lênh đênh trên biển đến 1h sáng 20-7, bè mảng của ông Đông may mắn được một tàu cá xã An Châu lai kéo vào đến bờ an toàn.

Những vụ tai nạn này đã gây thiệt hại về tài sản cho ngư dân gần 200 triệu đồng.

Cành cây gãy đè chết người đàn ông chăn bò Sáng 20-7, một lãnh đạo phường Vinh Lộc, tỉnh Nghệ An cho biết trên địa bàn vừa xảy ra sự việc một người đàn ông tử vong do bị cành cây gãy rơi trúng người. Nạn nhân được xác định là ông N.T.L. (59 tuổi, ngụ tại xã Nghi Thái (cũ), nay là phường Vinh Lộc). Theo thông tin ban đầu, tối 19-7, trên địa bàn có mưa to, gió lớn. Ông L. đang trên đường đưa bò từ ngoài đồng về chuồng để tránh trú cơn mưa lớn. Khi đi ngang qua khu vực có cây phượng, bất ngờ một cành cây phượng lớn gãy rơi trúng người. Nạn nhân được người thân phát hiện, đưa đi cấp cứu nhưng bác sĩ xác định đã tử vong trước đó.

Tác giả: Doãn Hòa

Nguồn tin: Báo Tuổi trẻ