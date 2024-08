Chiến sĩ cảnh sát đạt hai điểm 10 môn Lịch sử và Địa lý

Với số điểm trên (40%), kết hợp với điểm đánh giá năng lực của Học viện Cảnh sát nhân dân (60%), chiến sĩ Nguyễn Tuấn Minh đang đến gần với ước mơ trở thành Sĩ quan CAND Việt Nam.

Từ hôm biết điểm thi ba môn (Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý) đạt 28,25 điểm, không chỉ riêng bản thân Minh mà những người thân trong gia đình, bạn bè, đồng đội ai nấy đều cảm thấy vui mừng, cầu chúc cho Minh đạt được nguyện vọng trở thành Sĩ quan Công an nhân dân Việt Nam như Minh ao ước bấy lâu. Tuấn Minh chia sẻ, các thí sinh thi vào Học viện Cảnh sát nhân dân đều phải thực hiện đánh giá năng lực qua 8 môn thi, do Học viện Cảnh sát nhân dân tổ chức thi và chấm điểm. Tổng số điểm 8 môn thi có thang điểm 100, chiếm 60% cơ cấu điểm tuyển sinh vào Học viện Cảnh sát nhân dân.

Riêng điểm 3 môn thi Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý (khối C00) Minh đã dự thi sẽ chiếm 40% khi xét tuyển. Do vậy, khi kết hợp 2 số điểm trên để xét vào mã ngành C03 của Học viện Cảnh sát nhân dân, chiến sĩ Nguyễn Tuấn Minh đạt 20,54 điểm. Tuy nhiên, điểm chuẩn tuyển sinh của Học viện Cảnh sát nhân dân năm 2024 chưa công bố nên Minh và các thí sinh khác đều phải chờ đợi.

Là anh cả trong gia đình có 3 anh em ở xã Xuân Sinh, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hoá, từ nhỏ Nguyễn Tuấn Minh thấm thía những vất vả, nhọc nhằn “một nắng hai sương” của bố mẹ nên em chăm chỉ, quyết tâm cố gắng, nỗ lực trong học tập, được thầy cô, bạn bè yêu quý. Hoàn cảnh gia đình không mấy khá giả, bố mẹ lại còn phải nuôi em ăn học lâu dài nên từ khi còn học phổ thông, trong thâm tâm Minh luôn hướng đến chọn các trường đại học thuộc khối vũ trang để dự thi. Kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2022, thay vì chọn các trường đại học hệ dân sự, Nguyễn Tuấn Minh đăng ký thi vào Học viện Chính trị quân sự.

Chiến sĩ Nguyễn Tuấn Minh luôn hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao.

Minh cho biết, sở dĩ em chọn thi vào khối quân sự là khi đi học được Nhà nước trang cấp toàn phần, ra trường không phải lo công việc, điều này có ý nghĩa rất lớn với kinh tế của gia đình em ở quê, bớt phần gánh nặng cho bố mẹ để lo cho các em. Tuy nhiên, dù đạt hơn 24 điểm cho cả 3 môn thi nhưng năm đó Tuấn Minh không đạt được nguyện vọng vào Học viện Chính trị quân sự như mong ước.

Đầu năm 2023, được sự tư vấn của một người thân đang công tác trong lực lượng Công an, Tuấn Minh làm đơn tình nguyện gia nhập chiến sĩ nghĩa vụ Công an nhân dân. Sau thời gian huấn huyện tại Trung đoàn Cảnh sát cơ động Bắc Trung Bộ, Nguyễn Tuấn Minh được biên chế về Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH, Công an tỉnh Thanh Hoá. Minh cho biết, lần này đăng ký đi nghĩa vụ Công an nhân dân, ngoài việc thực hiện nghĩa vụ thiêng liêng với Tổ quốc, Minh nuôi hi vọng để tiếp tục ôn thi vào Học viện Cảnh sát nhân dân.

Cũng như nhiều chiến sĩ khác, công việc hằng ngày của Tuấn Minh ở Đội Cảnh sát PCCC&CNCH trên sông là phối hợp với các lực lượng chức năng theo dõi, cảnh báo, sẵn sàng cứu hộ người dân, du khách khi gặp sự cố tại bãi biển TP Sầm Sơn. Ngoài ra, Tuấn Minh còn tham gia nhiều lớp huấn luyện nghiệp vụ PCCC&CNCH tại đơn vị cũng như chấp hành sự điều động của cấp trên khi cần thiết. Dù công việc bận rộn, không có nhiều thời gian rảnh rỗi, song Minh vẫn sắp xếp thời gian, tranh thủ ôn thi vào những ngày nghỉ, giờ nghỉ.

Minh cho biết, hằng ngày, cứ sau 22h là Minh bắt đầu với việc ôn bài, có những hôm em ôn bài đến tận 2h sáng hôm sau, sáng vẫn phải dậy sớm thực hiện nhiệm vụ như các đồng đội khác. Trong các môn thi, Minh tập trung nhiều vào môn Lịch sử, em cho rằng, đây là môn có nhiều sự kiện, dữ liệu cần phải ghi nhớ, chỉ cần một sơ ý là dẫn đến sai sót. Không có thời gian đến các lớp luyện thi, Minh tận dụng tối đa công năng chiếc điện thoại Smartphone để đăng ký các khoá ôn thi online, khai thác Internet, mạng xã hội để luyện tập và đánh giá kết quả. Từ những kết quả sai, Minh lấy bút đánh dấu để ghi nhớ và luyện đi, luyện lại nhiều lần, sau sẽ trở thành kỹ năng, Nguyễn Tuấn Minh cho hay.

Trong ba môn thi thì Địa lý là môn “dễ thở” hơn đối với Minh, bởi em đã có thời gian trong đội tuyển của trường đi thi học sinh giỏi tỉnh, dù kết quả chưa cao nhưng kinh nghiệm thi và kiến thức thời phổ thông em vẫn còn nhớ như in. Với môn Ngữ Văn, Tuấn Minh nói rằng, trước tiên phải đọc, hiểu, tóm tắt và cảm thụ được tác phẩm thì mới có thể viết văn hay, bài viết có hồn mới hấp dẫn người đọc. Tuy nhiên, do cách chấm điểm hiện nay của môn văn là chấm theo ý, có ý là có điểm nên khi ôn luyện cần phải chú ý “từ khoá” trong các phẩm, từ đó sẽ “dễ lấy điểm” hơn. Dù vậy đạt 8,25 điểm môn Ngữ Văn nhưng Tuấn Minh vẫn cảm thấy tiếc nuối, nếu cố gắn hơn, bình tĩnh, chỉn chu hơn, Minh tin điểm Ngữ Văn của em sẽ không dừng lại ở mức đó.

Trao đổi với phóng viên, Đại uý Lê Tiến Dũng, Đội trưởng Đội Cảnh sát PCCC&CNCH trên sông, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH, Công an tỉnh Thanh Hoá cho biết: Hạ sĩ Nguyễn Tuấn Minh nhập ngũ tháng 2/2023, đến tháng 5/2023 thì được biên chế về Đội Cảnh sát PCCC&CNCH trên sông. Bản thân Minh là người có phẩm chất, đạo đức tư cách tốt, luôn chấp hành nghiêm túc kỷ cương, kỷ luật của ngành, quy định của đơn vị và sẵn sàng nhận, hoàn thành mọi nhiệm vụ đơn vị giao.

Ở đơn vị không có nhiều thời gian rảnh nhưng với ước mơ trở thành Sĩ quan Công an nhân dân, Minh tự sắp xếp thời gian tự ôn luyện và đạt được kết quả khá cao. Đây vừa là niềm vui của đồng chí Minh và gia đình nhưng cũng là niềm tự hào của đơn vị, khi có người ham học hỏi, luôn có khát vọng vươn lên trong cuộc sống, học tập. Năm nay, trong đơn vị có 7 chiến sĩ đi thi nhưng Nguyễn Tuấn Minh đạt điểm cao nhất, Đại uý Lê Tiến Dũng thông tin thêm.

Tác giả: Trần Thắng

Nguồn tin: Báo Công an nhân dân