Chia điểm với Tây Ban Nha, tuyển Đức nuôi hy vọng qua vòng bảng

Thất bại của Nhật Bản trước Costa Rica ở trận đấu sớm thắp lại hy vọng đi tiếp cho Đức ở bảng tử thần World Cup 2022. Trong trường hợp thua Tây Ban Nha, cơ hội có mặt ở vòng 1/8 vẫn còn. Tuy nhiên, HLV Hansi Flick muốn đánh bại Tây Ban Nha để giành quyền tự quyết ở loạt đấu quyết định. Đó là lý do Đức chơi với đội hình tấn công.

Tây Ban Nha kiểm soát bóng tốt hơn trong nửa đầu hiệp 1 với 75% thời lượng, đẩy Đức vào thế chống đỡ vất vả. Đội bóng của HLV Luis Enrique tấn công dồn dập và sớm khiến cầu môn đối thủ chao đảo.

Phút thứ 7, Pedri đập nhả với Gavi rồi chuyền ngang cho Ferran Torres. Sau một nhịp khống chế, Ferran tỉa bóng cho Dani Olmo ở sát mép vòng 16m50. Olmo ngoặt bóng rồi sút xa cực mạnh, khiến thủ môn Manuel Neuer phải đẩy bóng dội xà ngang để cứu thua cho Đức. Phút 22, Jordi Alba sút xa chệch cột dọc cầu môn Đức trong gang tấc.

Sau 2 pha "chết hụt", Đức siết lại cự ly đội hình, tạo thế trận giằng co với Tây Ban Nha. Nhưng cũng phải đến phút 40, "Cỗ xe tăng" mới có cơ hội. Ở tình huống đá phạt của Đức, Rudiger bất ngờ băng lên để đánh đầu tung lưới thủ môn Simon. Song VAR xác định Rudiger đã việt vị do di chuyển sớm nửa thân người so với hậu vệ cuối cùng của đối thủ.

Rudiger bị từ chối bàn thắng.

Sang hiệp 2, Đức vẫn duy trì cách chơi phòng ngự phản công, còn Tây Ban Nha kiên trì triển khai tấn công từ phần sân nhà. Phút 57, Unai Simon có đường chuyền bất cẩn cho Pedri, trong bối cảnh tiền vệ 19 tuổi bị áp sát. Đức đoạt bóng và tổ chức tấn công, nhưng cú đặt lòng sát vạch 16m50 của Joshua Kimmich đã không đánh bại được Simon.

Đức trả giá bởi sự phung phí này. Phút 62, Jordi Alba phá bẫy việt vị băng xuống ở cánh trái, rồi thực hiện pha căng ngang để Alvaro Morata băng cắt trước khi dứt điểm tinh tế đánh bại thủ môn Neuer. Đây là bàn thứ hai của Morata tại World Cup 2022, đều được ghi khi tiền đạo số 7 vào sân từ ghế dự bị.

Morata ghi bàn.

Đức tràn lên tấn công ở khoảng thời gian còn lại. HLV Hansi Flick níu giữ hy vọng bằng 3 quyền thay đổi người mang tên Lukas Klostermann, Niclas Fullkrug và Leroy Sane. Đức chơi tấn công khởi sắc hơn và tạo ra cơ hội ăn bàn.

Phút 74, Sane đi bóng cắt từ biên vào trung lộ rồi chọc khe cho Musiala thoát xuống đối mặt với Simon, nhưng tiền đạo trẻ của Bayern Munich lại không thắng được thủ môn Tây Ban Nha với cú sút thiếu tinh tế. Trước đó, Musiala đột phá ở cánh phải rồi căng ngang cho Fullkrug dứt điểm, nhưng trung vệ Rodri đã giải nguy kịp thời.

Áp lực của Đức được tưởng thưởng với bàn gỡ ở phút 84. Sane một lần nữa chọc khe thông minh cho Musiala đỡ bóng. Số 14 không khống chế gọn đường chuyền, nhưng Fullkrug đã đoạt bóng rồi dứt điểm chân phải tung nóc lưới thủ môn Simon, san bằng cách biệt cho Đức. Đây là bàn thắng đầu tiên của tiền đạo Werder Bremen cho Đức.

Fullkrug gỡ hòa.

1 điểm có được trước Tây Ban Nha không giúp Đức thoát khỏi vị trí cuối cùng, nhưng cánh cửa đi tiếp đã rộng mở đôi chút. Nếu Đức thắng Costa Rica ở trận cuối đồng thời Tây Ban Nha đánh bại Nhật Bản, thầy trò HLV Flick sẽ có mặt ở vòng 1/8. Trong trường hợp Tây Ban Nha hòa Nhật Bản, Đức cần thắng với cách biệt 2 bàn trở lên.

Kết quả: Tây Ban Nha 1-1 Đức

Ghi bàn

Tây Ban Nha: Morata (62')

Đức: Fullkrug (84')

Tác giả: HỒNG NAM

Nguồn tin: Báo VTC News