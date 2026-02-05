Chi trả tiền đợt 8 cho hơn 42.000 trái chủ trong vụ án Trương Mỹ Lan

Thông tin từ THADS TP Hồ Chí Minh, đơn vị này đang tổ chức thi hành vụ án Trương Mỹ Lan (Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát) theo bản án Bản án hình sự sơ thẩm ngày 17/10/2024 của TAND TP Hồ Chí Minh và Bản án phúc thẩm ngày 21/4/2025 của TAND cấp cao tại TP Hồ Chí Minh…

Bị cáo Trương Mỹ Lan tại phiên tòa phúc thẩm (giai đoạn 2, tháng 4/2025).

Cụ thể, sau khi chi trả 7 đợt, THADS TPHCM tiếp tục xử lý tài sản và thu được số tiền 250 tỷ đồng. Ngày 5/2, THADS TP Hồ Chí Minh thực hiện thanh toán đợt 8 cho 42.525 trái chủ với số tiền 248.146.349.020 đồng theo tỷ lệ 0,8325% trên số tiền được thi hành án.

THADS TP Hồ Chí Minh đã thực hiện gửi tiết kiệm theo quy định đối với số tiền được thi hành án của 583 trái chủ do chưa cung cấp thông tin về tài khoản để thực hiện chi trả.

Trước đó, ngày 2/2, THADS TP Hồ Chí Minh đã chi bổ sung cho những trường hợp chuyển giao quyền và nghĩa vụ về thi hành án, cung cấp bổ sung đầy đủ thông tin của các đợt 1, 2, 3, 4, 5, 6 và 7 theo quy định. THADS TP Hồ Chí Minh đã thực hiện thu phí thi hành án dân sự; miễn giảm phí thi hành án dân sự theo quy định.

Hiện nay, THADS TP Hồ Chí Minh đang tiếp tục tiến hành xác minh, đo vẽ, thẩm định giá tài sản được Bản án xác định của bà Trương Mỹ Lan và của các cá nhân, tổ chức có nghĩa vụ phải thi hành án cho bà Trương Mỹ Lan. Đồng thời, yêu cầu Ngân hàng SCB chuyển số tiền đã bị phong tỏa theo các bản án phúc thẩm, sơ thẩm 2 giai đoạn. Khi có kết quả xử lý tài sản và Ngân hàng chuyển tiền về, THADS TPHCM sẽ tiếp tục chi trả các đợt tiếp theo.

THADS TP Hồ Chí Minh đề nghị người được thi hành án và người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan không truy cập vào các đường link không chính thống và thường xuyên theo dõi, cập nhật thông tin tại các kênh thông tin chính thức của THADS TP Hồ Chí Minh; không tụ tập đông người, nhằm tránh bị lợi dụng hoặc tiếp cận thông tin sai lệch, không chính xác.

Tác giả: Bùi Thanh

Nguồn tin: Báo Công an nhân dân