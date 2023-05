Quang cảnh phiên họp

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung chủ trì phiên họp

Trong tháng 5/2023, các cấp, các ngành tiếp tục chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm của quý II/2023.

Trong tháng, các địa phương chủ yếu tập trung thu hoạch các loại cây trồng vụ Xuân, triển khai vụ Hè Thu - Mùa. Năng suất lúa ước đạt 68,09 tạ/ha, tăng 2,6% so với cùng kỳ năm trước. Diện tích gieo trồng vụ Hè Thu (tính đến ngày 10/5/2023) ước đạt 2.335,1 ha. Chăn nuôi tiếp tục phát triển ổn định. Diện tích rừng trồng tập trung tháng 5 ước đạt 1.950 ha, tăng 7,38%; sản lượng gỗ khai thác ước đạt 146.652 m3, tăng 6,76% so với cùng kỳ năm 2022. Tổng sản lượng thủy sản tháng 5 ước đạt 26.795,2 tấn, tăng 2,96%; lũy kế 5 tháng ước đạt 109.632,6 tấn, tăng 3,39%, trong đó sản lượng khai thác ước 80.135 tấn, tăng 2,36% so với cùng kỳ năm 2022. Xây dựng nông thôn mới năm 2023 được các ngành, các địa phương tiếp tục triển khai theo kế hoạch đề ra.

Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) tháng 5 ước tăng 5,19% so với cùng kỳ; luỹ kế 5 tháng, IIP ước tăng 1,62% so với cùng kỳ; trong đó, sản xuất và phân phối điện, khí đốt, nước nóng, hơi nước và điều hòa không khí tăng 3,25%; công nghiệp khai khoáng tăng 1,9%; công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 1,26%; cung cấp nước, hoạt động quản lý và xử lý rác thải, nước thải tăng 17,59% so với cùng kỳ.

Một số sản phẩm công nghiệp tháng 5/2023 có mức tăng trưởng so với cùng kỳ như: Sữa tươi tăng 29,34%; thức ăn gia súc tăng 34,15%; nước mắm 47,93%, đá phiến 7,14%…

Tính đến ngày 20/5/2023, nguồn vốn đầu tư công tập trung tỉnh quản lý đã giải ngân 971,533 tỷ đồng, đạt 17,4%; trong đó, một số nguồn giải ngân khá như: Nguồn thu xổ số kiến thiết đạt 53,31%, Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới đạt 45,27%.

Đ/c Phạm Hồng Quang – Giám đốc Sở KH&ĐT báo cáo tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh tháng 5/2023

Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tháng 5/2023ước đạt 9.036,14 tỷ đồng, tăng 2,18%; luỹ kế 5 tháng ước đạt 45.598,13 tỷ đồng tăng 11,83% so với cùng kỳ. Kim ngạch xuất khẩu hàng hóa tháng 5 ước đạt 180 triệu USD, lũy kế 5 tháng ước đạt 892,3 triệu USD, đạt 35,7% kế hoạch. Lượng khách du lịch tháng 5 ước đạt 1,15 triệu lượt, trong đó khách lưu trú ước đạt 750 nghìn lượt; lũy kế 5 tháng đầu năm ước đạt 3,95 triệu lượt, tăng 33% so với cùng kỳ năm 2022; tổng thu từ khách du lịch ước đạt 9.115 tỷ đồng, trong đó doanh thu du lịch ước đạt 3.504 tỷ đồng, tăng 69% so với cùng kỳ.

Trong tháng 5 (tính đến ngày 20/5/2023), trên địa bàn tỉnh đã cấp mới (chấp thuận chủ trương đầu tư/cấp GCNĐKĐT) cho 09 dự án với tổng số vốn đầu tư đăng ký là 2.062,26 tỷ đồng. Điều chỉnh 03 lượt dự án, trong đó có 02 lượt dự án điều chỉnh với tổng vốn đầu tư tăng 22,6 tỷ đồng.

Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tháng 5 ước thực hiện 1.225 tỷ đồng, lũy kế thu 5 tháng ước thực hiện 7.207 tỷ đồng, đạt 45,5% dự toán, bằng 83,5% so với cùng kỳ. Chi ngân sách địa phương 5 tháng đầu năm ước thực hiện 12.932,9 tỷ đồng, đạt 39% dự toán.

Các lĩnh vực văn hoá - xã hội tiếp tục được quan tâm chỉ đạo. Ngành Giáo dục và Đào tạo tiếp tục chỉ đạo triển khai ôn tập, chuẩn bị các điều kiện đảm bảo cho kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2023-2024 và Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023. Tổ chức tốt công tác khám, chữa bệnh, đảm bảo phòng chống dịch COVID-19 và các dịch bệnh nguy hiểm khác. Chất lượng khám, chữa bệnh từng bước được nâng cao, cơ bản đáp ứng nhu cầu khám, chữa bệnh của nhân dân.

Trong tháng, trên địa bàn tỉnh đã tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, lễ hội quan trọng như Lễ hội làng Sen, kỷ niệm 133 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh; các hoạt động kỷ niệm 20 năm hình thành và phát huy giá trị công trình Quảng trường Hồ Chí Minh và Tượng đài Bác Hồ (2003-2023)… Công tác chính sách người có công với cách mạng được quan tâm, thực hiện tốt.

UBND tỉnh tiếp tục chỉ đạo các ngành, các cấp đẩy mạnh thực hiện công tác cải cách hành chính; triển khai thực hiện quyết liệt Đề án 06/CP của Chính phủ.

Quốc phòng, an ninh tiếp tục được củng cố vững chắc, trật tự, an toàn xã hội được bảo đảm. UBND tỉnh tổ chức hội đàm, tiếp nhận, di chuyển và tổ chức Lễ an táng hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Lào mùa khô 2022 - 2023 tại nghĩa trang liệt sỹ huyện Nghi Lộc đúng nghi lễ, trang trọng, nghiêm túc.

Mặc dù đạt được những kết quả nhất định nhưng về cơ bản tình hình chung của tháng 5 cũng như 5 tháng qua vẫn còn khó khăn do ảnh hưởng chung của tình hình trong nước và thế giới. Hoạt động của các nhà máy chỉ đạt từ 50-70% công suất. Công tác giao kế hoạch đầu tư công nguồn chương trình mục tiêu quốc gia chưa đạt 100%; giải ngân vốn đầu tư công năm 2023 vẫn còn chậm, một số nguồn vốn giải ngân thấp như: Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững (0%); Vốn chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội (2,74%); Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi (4,57%).

Tác giả: Phan Quỳnh

Nguồn tin: nghean.gov.vn