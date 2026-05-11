Cháy lớn quán karaoke, khói dày đặc bốc cao hàng chục mét, xe cứu thương tới hiện trường

Khoảng 10 giờ 15 phút ngày 11-5, quán karaoke Volume Club, địa chỉ số 10 Phú Mỹ, phường Từ Liêm (Hà Nội) bất ngờ xảy ra cháy dữ dội, khói bốc cao hàng chục mét.

Theo một số nhân chứng, vào thời điểm nêu trên, người dân phát hiện thấy khói bốc ra từ bên trong quán. Sau đó, khói ngày càng dày đặc, kèm theo một số tiếng nổ nhỏ, khiến nhiều người tri hô báo cháy.

Nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã huy động gần 10 xe chữa cháy cùng nhiều cán bộ, chiến sĩ được điều động tới hiện trường để dập lửa. Cảnh sát đã sử dụng nhiều biện pháp nghiệp vụ để nỗ lực dập tắt đám cháy.

Đến 11 giờ 30 phút, đám cháy vẫn bốc lên dữ dội, xe cứu thương cũng được điều đến hiện trường. Cảnh sát đã đưa xe thang tiếp cận hiện trường nhưng gặp khó khăn vì vướng nhiều dây điện.

Tác giả: Nguyễn Hưởng - Hải Anh

Nguồn tin: Báo Người lao động