Cháy lớn tiệm kinh doanh xốp, cột khói cao hàng chục mét

Thông tin ban đầu, khoảng 14h cùng ngày, người dân tại thôn 6, xã Quỳnh Lưu bất ngờ phát hiện lửa bốc lên từ một căn nhà chuyên buôn bán các loại xốp và thùng xốp. Do chứa nhiều vật liệu dễ cháy, ngọn lửa nhanh chóng lan rộng, tạo thành cột khói đen kịt bao trùm khu vực.

Ngay khi phát hiện sự việc, hàng xóm xung quanh đã hô hoán dập lửa tại chỗ và báo tin cho lực lượng chức năng. Nhận tin báo, lực lượng Cảnh sát PCCC-CNCH đã điều động nhiều xe chuyên dụng cùng hàng chục chiến sĩ đến hiện trường tiếp cận đám cháy.

Tuy nhiên, do đặc thù kho bãi chứa vật liệu dễ bắt cháy, công tác khống chế hỏa hoạn gặp nhiều khó khăn. Sau khoảng 30 phút nỗ lực triển khai đội hình, đám cháy cơ bản được khống chế, ngăn không cho cháy lan sang các hộ dân lân cận.

Lãnh đạo xã Quỳnh Lưu cho biết, thời điểm xảy ra vụ cháy, chủ nhà đi vắng nên may mắn không có thương vong về người. Đáng chú ý, hai người hàng xóm kế bên đã kịp thời thoát ra ngoài an toàn bằng lối thoát hiểm nhờ hệ thống cảnh báo cháy sớm.

Tại hiện trường, phần mái tôn và nhiều tài sản bên trong bị thiêu rụi, tường nhà ám khói đen đặc. Nhận định ban đầu từ cơ quan chức năng, nguyên nhân có thể do xỉ hàn từ việc sửa chữa mái tôn của nhà hàng xóm rơi xuống kho xốp gây cháy.

Hiện Công an địa phương đang tiến hành điều tra, xác định nguyên nhân và thống kê mức độ thiệt hại về tài sản.

Tác giả: Xuân Thao

Nguồn tin: congly.vn