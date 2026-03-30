Cháy lớn tại xưởng gỗ đối diện Bệnh viện K Tân Triều

Vụ cháy xảy ra vào khoảng 23h40 ngày 29/3 tại xưởng gỗ đối diện bệnh viện K (cơ sở Tân Triều), phường Thanh Liệt, Hà Nội. Sau khi nhận thông tin, lực lượng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (PCCC và CNCH), Công an TP Hà Nội đã điều động hàng chục xe chữa cháy cùng rất nhiều CBCS đến hiện trường xử lý đám cháy.

Đám cháy bùng phát trong đêm.

Đến 2h ngày 30/3, ngọn lửa dữ dội và cột khói bốc cao từ hiện trường khiến lực lượng chức năng phải căng mình, vất vả khống chế đám cháy.

Đến hơn 2h30, đám cháy cơ bản được khống chế. Tuy nhiên, sau đó lại bùng phát tại một điểm nhỏ nên hiện nay công tác chữa cháy vẫn chưa hoàn tất. Lực lượng chức năng đang làm rõ nguyên nhân vụ hỏa hoạn.

Tác giả: X.Mai

Nguồn tin: cand.com.vn