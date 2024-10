Cháy dữ dội xe tải đang lưu thông trên quốc lộ

Thông tin ban đầu, khoảng 11h15 ngày 25/10, xe tải do tài xế N.V.Đ (sinh năm 1998) điều khiển, vận chuyển hàng chục chiếc xe máy từ Kiên Giang về TP HCM để giao hàng cho một đại lý, thì bất ngờ bị cháy.

Ngọn lửa bốc lên từ phía thùng xe. Người dân trên đường phát hiện tri hô, tài xế nhanh chóng lùi xe dừng vệ đường, nơi không có nhà dân và tiến hành dập lửa.

Dù tài xế đã nỗ lực dập lửa nhưng do thời điểm hỏa hoạn có gió mạnh nên lửa lan nhanh, bao trùm toàn bộ phía sau xe.

Video toàn cảnh vụ cháy xe tải.

Nhận tin báo, lực lượng chức năng huyện Châu Thành tới hiện trường cùng người dân và tài xế cứu hỏa.

Khoảng 15 phút sau ngọn lửa được dập tắt, tuy nhiên 18 xe máy ở tầng trên thùng hàng xe tải đã bị cháy trơ khung, ca bin xe cũng bị lửa làm hư hỏng.

Nguyên nhân vụ việc đang được lực lượng chức năng điều tra, làm rõ.

Tác giả: Khánh Thùy - Phương Vũ

Nguồn tin: Báo Pháp luật Việt Nam