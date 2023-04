Chật vật thắng U22 Lào, U22 Việt Nam xếp sau U22 Thái Lan

U22 Việt Nam bước vào hành trình bảo vệ tấm huy chương vàng môn bóng đá nam SEA Games 32 bằng cuộc đọ sức với U22 Lào. HLV Philippe Troussier tạo ra nhiều thay đổi bất ngờ khi Nguyễn Đức Phú và Nguyễn Thái Sơn đá chính ở trung tâm hàng tiền vệ. Bộ 3 chơi ấn tượng trong màu áo U20 Việt Nam là Nguyễn Quốc Việt, Nguyễn Văn Trường và Khuất Văn Khang dự bị.

U22 Việt Nam khởi đầu trận đấu thuận lợi. Nguyễn Văn Tùng bật cao đánh đầu đẹp mắt, đường bóng vượt ngoài tầm kiểm soát của thủ môn U22 Lào. U22 Việt Nam ghi bàn mở tỉ số khi trận đấu mới diễn ra đến phút thứ ba.

Your browser does not support the video tag.

Văn Tùng ghi bàn đầu tiên cho U22 Việt Nam ở SEA Games 32.

Có bàn thắng sớm, U22 Việt Nam thi đấu tự tin hơn và duy trì sức ép lên U22 Lào. Các học trò của HLV Troussier tổ chức tấn công từ 2 hành lang cánh với sự cơ động của Lê Văn Đô và Nguyễn Thanh Nhàn. Tuy nhiên, U22 Việt Nam không duy trì được nhịp độ chơi bóng.

Đây là trận đấu mà U22 Lào thể hiện được nhiều điều. Các học trò của HLV Michael Weiss kiên định với lối chơi phòng ngự phản công. U22 Việt Nam gặp nhiều khó khăn trong việc triển khai tấn công khi đối thủ chơi quyết liệt và tập trung.

Ngoài ra, khả năng tổ chức lối chơi chưa tốt của các tiền vệ trung tâm non kinh nghiệm khiến U22 Việt Nam thiếu ý tưởng sáng tạo. Trong phần còn lại của hiệp 1, U22 Việt Nam chỉ có thêm một cơ hội nguy hiểm sau pha đi bóng và dứt điểm của Lê Văn Đô.

U22 Việt Nam đánh bại U22 Lào.

Bước sang hiệp 2, HLV Troussier điều chỉnh nhiều vị trí. Dù vậy, màn trình diễn của U22 Việt Nam không được cải thiện nhiều. Văn Đô và đồng đội tiếp tục bế tắc trong việc tìm đường đến khung thành của U22 Lào. Ngay cả khi có cơ hội, các tiền đạo của U22 Việt Nam cũng dứt điểm không tốt.

Trong khoảng 20 phút cuối trận, U22 Lào bất ngờ đẩy cao đội hình và tạo ra sức ép lớn lên phần sân của U22 Việt Nam. Phút 75, cầu thủ U22 Lào đánh đầu trúng xà. U22 Lào tiếp tục có thêm nhiều pha bóng tấn công đáng chú ý nhưng đều bỏ lỡ.

Sau những phút bị đối thủ dồn ép, U22 Việt Nam giúp các cổ động viên thở phào nhẹ nhõm ở cuối trận. Khuất Văn Khang căng ngang thuận lợi để Nguyễn Quốc Việt đệm bóng cận thành ấn định chiến thắng 2-0 cho U22 Việt Nam.

Với kết quả này, U22 Việt Nam tạm đứng thứ hai tại bảng B sau lượt trận đầu tiên. Thầy trò HLV Troussier cùng có 3 điểm và hiệu số bàn thắng-bàn thua là +2 như U22 Thái Lan nhưng tạm xếp sau do ghi bàn ít hơn.

Kết quả: U22 Việt Nam 2-0 U22 Lào

Ghi bàn

U22 Việt Nam: Nguyễn Văn Tùng (2’), Nguyễn Quốc Việt (90+2’)

Tác giả: Mai Phương

Nguồn tin: Báo VTC News