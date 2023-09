Chặt đứt “mắt xích” đường dây ma túy lớn từ nước ngoài về Việt Nam

Ngày 20/9, thông tin từ Công an huyện Quế Phong, tỉnh Nghệ An, đơn vị vừa phối hợp các đơn vị liên quan triệt phá thành công một đường dây mua bán trái phép chất ma túy, bắt giữ 1 đối tượng, thu giữ 1 bánh heroin.

Đầu tháng 8/2023, bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an huyện Quế Phong phát hiện trên địa bàn xã Tri Lễ có một số đối tượng có biểu hiện hoạt động phạm tội về ma túy.

Trong đó nổi lên là Xồng Bá Xuân (SN 1979, trú tại bản Na Niếng, xã Tri Lễ, huyện Quế Phong) - đối tượng có nhiều biểu hiện nghi vấn, bất minh trong quan hệ với các đối tượng người nước ngoài.

Tiến hành tìm hiểu các mối quan hệ của Xuân, Công an huyện xác định đối tượng này là một trong những mắt xích quan trọng trong đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy từ nước ngoài về Việt Nam. Sau khi xin ý kiến Lãnh đạo Công an tỉnh, Công an huyện Quế Phong đã lập chuyên án để đấu tranh.

Tang vật thu giữ được. Ảnh CANA.

Ngày 18/9/2023, nhận định đối tượng Xuân sẽ tiến hành nhận và chuyển ma túy vào nội địa, Ban chuyên án đã hội ý nhanh và quyết định phá án.

Đến khoảng 19h30 cùng ngày, khi Xồng Bá Xuân đang trên đường vận chuyển ma túy từ xã Tri Lễ, huyện Quế Phong về xuôi, các lực lượng gồm Cảnh sát Hình sự, Cảnh sát Giao thông Công an huyện Quế Phong phối hợp Đồn Biên phòng xã Tri Lễ đã triển khai phương án bắt giữ tại địa phận bản Tam Hợp, xã Tri Lễ.

Trong quá trình vây bắt, đối tượng chống trả quyết liệt nhưng với tinh thần tấn công tội phạm đến cùng, Công an huyện Quế Phong đã bắt giữ thành công đối tượng, thu giữ 1 bánh heroin có trọng lượng gần 350gam.

Tại cơ quan Công an, Xồng Bá Xuân đã khai nhận hành vi phạm tội. Hiện Cơ quan CSĐT Công an huyện đã ra quyết định tạm giữ đối với Xồng Bá Xuân, đồng thời củng cố hồ sơ, tài liệu khởi tố vụ án, khởi tố bị can theo quy định của pháp luật.

Tác giả: Nguyễn Anh Ngọc

Nguồn tin: nguoiduatin.vn