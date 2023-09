Nghệ An: Bắt 2 đối tượng vận chuyển 5kg ma túy đá

Pháp luật

Thông tin từ Công an tỉnh Nghệ An, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (PC04), Công an tỉnh phối hợp các đơn vị liên quan vừa bắt giữ hai đối tượng trú tại tỉnh Điện Biên có hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy, thu giữ 5 kg ma túy dạng đá.