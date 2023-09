Án tử cho người phụ nữ trong đường dây ma túy xuyên châu lục

TAND Tp.Hà Nội đưa bị cáo Lê Thị Phương Hoa (SN 1982, ở Gia Lâm, Hà Nội) và Đỗ Thị Phượng (SN 1991, ở Gia Lâm, Hà Nội) ra xét xử về tội Mua bán trái phép chất ma túy.

Theo hồ sơ vụ án, Phòng Cảnh sát ma túy, Công an thành phố Hà Nội phát hiện một đường dây mua bán trái phép chất ma túy xuyên quốc gia từ các nước châu Âu qua sân bay quốc tế Nội Bài. Từ đây, ma túy tiếp tục được đưa qua các tỉnh, thành phố trong cả nước để chuyển tiếp đi nước thứ ba, nhất là Trung Quốc. Do vậy, cơ quan công an đã tổ chức các hoạt động đấu tranh, triệt phá.

Quá trình điều tra, cơ quan chức năng xác định, đầu năm 2020, qua quan hệ xã hội, Lê Thị Phương Hoa quen biết Trịnh Hương - tên gọi khác là Trịnh Thị Thanh Hương (SN 1991, quốc tịch Đức, quê ở tỉnh Nam Định). Qua nhiều lần gặp gỡ giữa Hương, Hoa và Phượng tại tỉnh Nam Định cũng như tại Hà Nội, cả nhóm bàn bạc, thống nhất việc mua bán, vận chuyển ma túy qua con đường chuyển phát nhanh quốc tế từ Đức về Việt Nam.

Quang cảnh phiên tòa.

Các đối tượng thỏa thuận, Hương là người gom ma túy và tìm đầu mối bán ma túy tại Việt Nam. Hoa nhận và chuyển ma túy đến các địa điểm do Hương chỉ định, được trả công 30 triệu đồng/lần vận chuyển. Hoa khai đã 2 lần vận chuyển ma túy cho Hương.

Cơ quan điều tra xác định, quá trình sinh sống tại Đức, Hương ở thành phố Aalen và thực hiện hành vi mua bán trái phép chất ma túy từ Đức về Việt Nam tiêu thụ. Lê Thị Phương Hoa, Đỗ Thị Phượng phải chịu trách nhiệm hình sự về hành vi mua bán trái phép 47.158,56 gram MDMA và 956,7 gram ketamine.

Sau khi nghị án, Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Lê Thị Phương Hoa tử hình, bị cáo Đỗ Thị Phượng tù chung thân, cùng về tội Mua bán trái phép chất ma túy.

Trịnh Hương sẽ bị điều tra, xét xử trong một vụ án khác.

Tác giả: Han

Nguồn tin: nguoiduatin.vn