Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Nguyễn Văn Quảng tái đắc cử

Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Nguyễn Văn Quảng - Ảnh: TTO

Chiều 7-4, 496/496 đại biểu, bằng 100% đại biểu có mặt tán thành, Quốc hội đã thông qua nghị quyết bầu ông Nguyễn Văn Quảng, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao nhiệm kỳ 2021 - 2026, đại biểu Quốc hội khóa XVI tiếp tục giữ chức Chánh án Tòa án nhân dân tối cao nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Tiếp đó, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã mời Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Nguyễn Văn Quảng lên tuyên thệ.

"Dưới cờ đỏ sao vàng thiêng liêng của Tổ quốc, trước Quốc hội, đồng bào và cử tri cả nước, tôi - Chánh án Tòa án nhân dân tối cao nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, xin tuyên thệ: Tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với nhân dân, với Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, nỗ lực, phấn đấu, hoàn thành tốt nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó", Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Nguyễn Văn Quảng tuyên thệ.

