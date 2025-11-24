Chân dung chàng trai SN 2006 đi hàng trăm cây số, mang drone từ Nghệ An vào Phú Yên cứu trợ

Những ngày qua, thông tin về lũ lụt miền Trung khiến nhiều người nhói lòng. Chỉ trong vài ngày ngắn ngủi, hàng trăm nghìn người mất nhà cửa, mất hết tài sản; có những gia đình đau xót vì người thân qua đời mà không thể tổ chức một đám tang trọn vẹn. Khắp mạng xã hội, hình ảnh tang thương liên tục được cập nhật.

Nguyễn Đại Phát cùng các bạn đi từ Nghệ An vào Phú Yên, Quy Nhơn hỗ trợ. Ảnh: NVCC.

Nhóm hiện đang có mặt tại làng Hòa Kiến (Phú Yên). Ảnh: NVCC.

Không thể đứng yên trước nỗi đau của đồng bào, Nguyễn Đạt Phát (SN 2006, Nghệ An) cùng 5 người bạn quyết định mang drone (máy bay không người lái) từ Nghệ An vào Phú Yên, Quy Nhơn hỗ trợ người dân. Nhóm xuất phát từ ngày 19/11 và hiện đang có mặt tại làng Hòa Kiến (Phú Yên).

Bữa ăn vội của Đại Phát cùng nhóm cứu trợ. Ảnh: NVCC.

Mặc dù từng tham gia cứu trợ tại Thái Nguyên, Bắc Ninh, Bắc Giang trước đó, nhưng khi đến miền Trung, Đại Phát cho biết mọi thứ khó khăn hơn rất nhiều: “Nước ngập cao, đường sá bị ảnh hưởng nên đi lại khó khăn hơn các đợt trước rất nhiều. Không những thế, mưa lớn, gió to nên việc bay drone cũng bị ảnh hưởng, vận chuyển được ít hàng hơn”, Phát chia sẻ.

Nếu như những lần cứu hộ trước ở Thái Nguyên, mỗi chuyến drone có thể chở 30 - 40 kg lương thực thì lần này buộc phải giảm tải vì gió mạnh. Dù vậy, cả nhóm vẫn nỗ lực hết sức để chuyển được nhiều hàng hóa nhất có thể.

Your browser does not support the video tag.

Phát kể lại: “Nước ngập gần hết ngôi nhà 3 tầng. Khi nước rút bớt, mọi người liều mình lội nước ra ngoài xin đồ ăn cứu trợ. Họ bị cô lập suốt 4 ngày. Nhìn bà con vừa nói vừa khóc, ai cũng thương vô cùng”.

Do thời tiết khắc nghiệt, đội cứu trợ buộc phải làm việc tùy theo điều kiện: “Nếu mưa lớn và gió mạnh quá thì nghỉ; gió nhỏ dù mưa lớn vẫn bay để kịp chuyển đồ ăn”. Nhóm của Phát phối hợp với các đoàn cứu trợ khác: ai có drone thì dùng drone, ai có đồ ăn thì góp đồ ăn, tất cả cùng chung tay giúp đỡ bà con vùng lũ.

Your browser does not support the video tag.

Hiện tình hình mưa lũ vẫn còn phức tạp nên nhóm của Phát vẫn tiếp tục ở lại hỗ trợ. Khi nước rút và bà con ổn định hơn, cả nhóm mới trở về Nghệ An.

Đại Phát làm việc trong lĩnh vực nông nghiệp nên đã quen với việc vận hành thiết bị bay không người lái. Nhận thấy drone là phương tiện nhanh, hiệu quả và an toàn trong bối cảnh giao thông bị chia cắt do mưa lũ nên Phát mang thiết bị đến vùng ảnh hưởng để hỗ trợ.

Your browser does not support the video tag.

Nhờ kinh nghiệm điều khiển drone trong sản xuất nông nghiệp, việc vận hành tại vùng lũ không quá khó khăn với Phát. Trước đó, Phát từng tham gia hỗ trợ tại Bắc Giang, Thái Nguyên, Huế…

Giữa dòng lũ dữ, những nghĩa cử như của chàng trai Nghệ An là nguồn động lực để nhiều người thêm tin vào điều tử tế trong cuộc sống.

Tác giả: Lam Giang

Nguồn tin: thitruongtaichinh.kinhtedothi.vn