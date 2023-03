Chân dung tân Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Thu Hà

Trước đó, ngày 22/12/2022, Cơ quan an ninh điều tra Bộ Công an ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam, lệnh khám xét đối với ông Chử Xuân Dũng, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội để điều tra hành vi nhận hối lộ.