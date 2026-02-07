CĐV Thái Lan, Malaysia gọi cặp Xuân Son - Đình Bắc là 'cơn ác mộng', thấy may vì Bắc bị treo giò

Hình ảnh Xuân Son - Đình Bắc được fanpage bóng đá lớn bậc nhất Thái Lan đăng tải - Ảnh: BP

"Xuân Son - Đình Bắc: cơn ác mộng thực sự", fanpage bóng đá lớn bậc nhất Thái Lan là Buriram Prankster bình luận, về cặp tiền đạo đang khiến người hâm mộ Việt Nam hào hứng.

"Điểm mạnh của Xuân Son là mạnh mẽ và sắc bén, trong khi Đình Bắc có tốc độ, kỹ thuật và khả năng di chuyển linh hoạt. Nếu đá cùng nhau, họ hứa hẹn sẽ tạo thành một cơn ác mộng với bất kỳ hàng thủ nào ở Đông Nam Á.

Thật sự, nếu không gặp các vấn đề nào khác về thể lực, Xuân Son - Đình Bắc sẽ khiến làng bóng đá Đông Nam Á phải sợ hãi. Ngay cả Thái Lan cũng vậy, liệu các hậu vệ của chúng ta có thể đối đầu bộ đôi này?", Buriram Prankster nói.

Nhiều ngày qua, đề tài "Xuân Son - Đình Bắc đá cặp" đang tạo nên tranh luận. Nhiều người hâm mộ cho rằng Đình Bắc vẫn còn quá non nớt khi đặt cạnh Xuân Son. Nhưng đông đảo các CĐV lại tin rằng chính sức trẻ của Đình Bắc sẽ giúp khả năng săn bàn của Xuân Son càng trở nên hoàn thiện hơn.

Chủ đề này nhanh chóng được dư luận từ các nền bóng đá trong khu vực Đông Nam Á quan tâm. Hầu hết đều tin rằng HLV Kim Sang Sik sẽ sớm cho cả hai đá cặp cùng nhau ở tuyển Việt Nam.

"Đình Bắc còn đang ở tuổi U23, nhưng không vấn đề gì. Các cầu thủ trẻ luôn mang đến nhiều yếu tố bất ngờ. Đặt họ cạnh một tiền đạo lão làng, họ sẽ càng tiến bộ hơn", một CĐV Indonesia bình luận trên diễn đàn bóng đá khu vực ASEAN Football.

"Thật may mắn Đình Bắc sẽ bị treo giò trong trận đấu sắp tới giữa Malaysia và Việt Nam (ở vòng loại Asian Cup 2027). Tôi không muốn thấy anh ấy ra sân cùng Xuân Son", CĐV Malaysia bình luận trên báo Utusan.

Tác giả: Huy Đăng

Nguồn tin: tuoitre.vn