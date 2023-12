CĐV quá khích tấn công CLB Thanh Hóa: VPF lên án, đề nghị phạt nặng

Tối 9/12, trận đấu trên sân Quy Nhơn giữa chủ nhà Bình Định và CLB Thanh Hoá diễn ra hấp dẫn và cũng không kém phần căng thẳng. Ngay từ cuối hiệp 2, hàng loạt CĐV ở khán đài B đã liên tục ném chai lọ về phía các cầu thủ Thanh Hoá như Đinh Viết Tú, Luiz Antonio hay Trương Thanh Nam.

CĐV Bình Định vây kín xe chờ đội Thanh Hoá.

Công ty cổ phần Bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam (VPF) đang thu thập các thông tin, bằng chứng liên quan đến vụ việc. Theo thông tin ban tổ chức giải nhận được, sự căng thẳng bắt nguồn từ hành động thiếu bình tĩnh, khiêu khích của một quan chức bên phía đội chủ nhà Bình Định về phía cầu thủ Thanh Hóa khiến đôi bên lại tranh cãi.

Hành động này vô tình thổi bùng ngọn lửa chưa kịp tắt của nhiều CĐV. Người hâm mộ ở khán đài A tiếp tục ném chai nước xuống sân, hướng về phía đội khách và lực lượng trọng tài.

Trước nhận định cho rằng chính HLV Popov cũng khiêu khích ban huấn luyện đội chủ nhà, nhà cầm quân người Bulgaria phủ nhận: "Không có chuyện như vậy, tôi không có vấn đề gì với HLV đội Bình Định cả. Trận đấu căng thẳng thì có những phản ứng là bình thường, nhưng tôi không chửi mắng họ".

Xe chở đội Thanh Hoá bị ném nhiều vật thể lạ.

Sau trận đấu, đám đông cổ động viên tiếp tục vây chặt xe chở cầu thủ Thanh Hóa buộc lực lượng bảo vệ và cảnh sát cơ động tại sân Quy Nhơn phải can thiệp, mở đường cho xe đi.

Tuy nhiên, khi xe chở cầu thủ đội Thanh Hoá về đến khách sạn, một nhóm CĐV khác tiếp tục đứng dưới cửa, liên tục chửi bới. Đội khách Thanh Hóa lo lắng và chỉ có thể trông chờ vào sự can thiệp của nhân viên an ninh.

Trưởng ban tổ chức các giải bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam - ông Nguyễn Minh Ngọc nói: “Sau khi theo dõi diễn biến trận đấu và tiếp nhận các báo cáo chi tiết từ giám sát trận đấu, chúng tôi đánh giá những sự cố xảy ra trong và sau trận đấu tại sân Quy Nhơn là những hành vi không đúng chuẩn mực, đi ngược lại tinh thần thể thao, gây nguy cơ mất an ninh-an toàn cho các thành viên tham dự giải.

Ngay sau trận đấu, BTC giải đã tổng hợp các tư liệu và sẽ gửi hồ sơ chi tiết sang Ban kỷ luật LĐBĐVN đề nghị có những án phạt nghiêm khắc tới từng cá nhân, tập thể để xảy ra hình ảnh xấu xí này”.

