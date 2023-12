CĐV bao vây, chửi bới CLB Thanh Hóa ở khách sạn: Cầu thủ kể lại giây phút sợ hãi

"Khi xe chở đội Thanh Hoá rời khỏi sân Quy Nhơn, một nhóm cổ động viên tiếp tục đi theo chúng tôi và ném vật thể lạ. Phải nhờ đến sự can thiệp của tài xế, chúng tôi mới có thể rời xe vào sảnh khách sạn. Ở đây, một nhóm người có lời lẽ không hay lắm với chúng tôi. Họ tiếp tục bao vây cửa khách sạn", một cầu thủ của CLB Thanh Hoá trả lời VTC News.

CĐV Bình Định vây kín khách sạn của đội Thanh Hoá lưu trú.

Tối 9/12, trận đấu giữa CLB Bình Định và CLB Thanh Hoá bất ngờ trở thành tâm điểm. Đội khách liên tiếp có bàn thắng và dẫn chủ nhà 3-0 trước khi CLB Bình Định rút ngắn tỉ số xuống còn 2-3. Cuối trận đấu, cầu thủ 2 bên liên tục có lời qua tiếng lại và vào bóng quyết liệt trên mức cần thiết.

Trung vệ Marlon cho rằng bị Rimario chơi xấu. Trong khi đó, các nhân viên y tế của đội khách bức xúc khi bị CĐV ném chai lọ và cầu thủ Bình Định ngăn cản họ chăm sóc cho cầu thủ Thanh Hoá. Thực tế, tiền vệ Luiz Antonio bị đau thật chứ không hề nằm câu giờ. Anh phải rời sân bất đắc dĩ ngay sau đó dù đã được hỗ trợ về y tế.

CĐV Bình Định vây kín khách sạn mà đội khách ở.

Khi tiếng còi mãn cuộc vang lên, hai bên tiếp tục có lời qua tiếng lại. Bức xúc vì đội nhà thua trận và cho rằng đội khách chơi "không đẹp", khán giả Bình Định vây quanh xe chở đội Thanh Hoá và ném nhiều vật thể lạ. Họ tiếp tục theo xe về đến khách sạn và tiếp cận ngoại binh Luiz Antonio của Thanh Hoá.

Nhận thấy tình hình có dấu hiệu xấu đi, lãnh đạo CLB Thanh Hoá đã liên hệ với lực lượng công an khu vực. Đến khi công an có mặt tại khách sạn, nhóm cổ động viên này mới ra về.

Dù vậy, một số cầu thủ Thanh Hoá quyết định ăn uống tại khách sạn để đảm bảo an toàn: "Tôi có hẹn với một người bạn để dùng bữa tối sau trận đấu. Nhưng tôi không dám chắc liệu có rủi ro không nên đã huỷ bữa tối. Chúng tôi cũng sắp phải thi đấu tiếp nên đảm bảo an toàn là cần thiết".

Theo khoản 1, điều 67, Quy định về kỷ luật của Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF), CLB tổ chức trận đấu bị phạt từ 15 đến 70 triệu đồng nếu xảy ra tình trạng làm mất an ninh, an toàn; ảnh hưởng đến uy tín, hình ảnh của VFF, đơn vị tổ chức giải. Thậm chí, nếu xác định tình trạng vượt quá tầm kiểm soát, VFF có thể ra án phạt nặng hơn với CLB Bình Định.

