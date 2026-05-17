Ăn thực phẩm gì để dưỡng da mùa nóng ?

BSCKI. Nguyễn Trần Như Thủy - Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh (Cơ sở 3) cho biết, thời tiết nắng nóng khiến cơ thể dễ mất nước, tăng tiết mồ hôi và làm làn da trở nên nhạy cảm hơn. Một số người có thể gặp tình trạng da khô, xỉn màu, đổ dầu nhiều, dễ nổi mụn hoặc cảm giác da kém tươi tắn trong những ngày oi bức.

Bên cạnh việc chống nắng, làm sạch da đúng cách, dưỡng ẩm phù hợp và ngủ đủ giấc, chế độ ăn hằng ngày cũng góp phần chăm sóc làn da từ bên trong. Trong đó, rau củ là nhóm thực phẩm nên được bổ sung đều đặn vì cung cấp nước, chất xơ, vitamin, khoáng chất và các hợp chất thực vật có lợi cho sức khỏe.

Nhiều loại rau củ có tính mát, phù hợp trong bữa ăn mùa hè, giúp cơ thể thanh nhẹ và dễ chịu hơn. Ảnh minh họa

Dưới đây là một số loại rau củ quen thuộc có thể đưa vào thực đơn trong những ngày nắng nóng như sau:

Bí đao

Bí đao là loại quả quen thuộc trong bữa ăn của người Việt, thường được dùng để nấu canh trong mùa nóng. Theo Y học cổ truyền, bí đao có tính mát, vị thanh, phù hợp với những bữa ăn cần sự thanh đạm, dễ tiêu.

Về dinh dưỡng, bí đao chứa nhiều nước, có thể góp phần hỗ trợ cơ thể duy trì đủ nước trong thời tiết oi bức. Với người muốn chăm sóc da thông qua chế độ ăn lành mạnh, bí đao là một lựa chọn dễ dùng và dễ chế biến.

Giá đậu xanh

Giá đậu xanh là thực phẩm giàu nước, chất xơ và một số vitamin. Đây là món ăn dễ chế biến, giúp bữa ăn đa dạng hơn trong những ngày nóng.

Theo Y học cổ truyền, giá đậu xanh có tính mát, thường được dùng trong các món ăn hỗ trợ thanh nhiệt. Khi kết hợp trong chế độ ăn cân bằng, giá đậu xanh góp phần cung cấp chất xơ, hỗ trợ tiêu hóa và bổ sung thêm thực phẩm tươi cho cơ thể.

Củ cải trắng

Củ cải trắng là loại củ có vị thanh, dễ chế biến và thường được dùng trong các món canh, hầm hoặc kho. Theo Y học cổ truyền, củ cải trắng có tính mát, thường được dùng trong bữa ăn để hỗ trợ tiêu hóa và tạo cảm giác thanh nhẹ.

Củ cải trắng có chứa nước, chất xơ và vitamin C. Đây là những thành phần có lợi trong chế độ ăn lành mạnh, góp phần hỗ trợ sức khỏe tổng thể và làn da. Tuy nhiên, không nên hiểu rằng ăn củ cải trắng có thể làm trắng da, giảm nám hoặc thay thế các phương pháp chăm sóc da chuyên sâu.

Khoai tây

Khoai tây cung cấp tinh bột, chất xơ, kali và vitamin C. Khi được chế biến bằng cách hấp, luộc hoặc nấu canh, khoai tây có thể là một phần của bữa ăn cân bằng, giúp bổ sung năng lượng và dưỡng chất cho cơ thể.

Trong chăm sóc da mùa nóng, khoai tây không thay thế kem chống nắng, che chắn hoặc dưỡng ẩm. Tuy nhiên, khi dùng hợp lý trong chế độ ăn, khoai tây góp phần cung cấp năng lượng, vitamin và khoáng chất, hỗ trợ sức khỏe chung của cơ thể.

Đậu Hà Lan

Đậu Hà Lan là thực phẩm giàu chất xơ, đạm thực vật, vitamin và khoáng chất. Đây là loại đậu dễ kết hợp trong các món súp, cháo, salad, cơm hoặc món hầm.

Trong chế độ ăn mùa nóng, đậu Hà Lan giúp bữa ăn thêm đa dạng, cung cấp chất xơ và dưỡng chất cần thiết. Khi dùng cùng nhiều loại rau củ khác, đậu Hà Lan góp phần hỗ trợ sức khỏe tổng thể, trong đó có sức khỏe làn da.

Bác sĩ khuyến cáo, rau củ là một phần của chế độ ăn lành mạnh, nhưng không phải là phương pháp duy nhất để chăm sóc da. Để làn da khỏe hơn trong mùa nóng, cần kết hợp nhiều thói quen bao gồm uống đủ nước, không chờ khát mới uống; chống nắng khi ra ngoài, đặc biệt trong khung giờ nắng gắt; làm sạch da nhẹ nhàng, tránh chà xát mạnh.

Bên cạnh đó, dưỡng ẩm phù hợp với loại da; ngủ đủ giấc, hạn chế thức khuya; hạn chế thức ăn nhiều đường, nhiều dầu mỡ; không tự ý dùng kem trộn, rượu thuốc hoặc sản phẩm làm trắng không rõ nguồn gốc.

Nếu da nổi mụn nhiều, nám lan nhanh, kích ứng kéo dài, đỏ rát, bong tróc hoặc có tổn thương bất thường, nên đi khám để được tư vấn đúng, thay vì chỉ điều chỉnh ăn uống hoặc tự chăm sóc tại nhà.

Đồng thời, chăm sóc da từ bên trong cần được thực hiện đều đặn, kết hợp với chống nắng, dưỡng ẩm, ngủ đủ và sinh hoạt hợp lý. Mỗi người có thể trạng và tình trạng da khác nhau, vì vậy cần lựa chọn thực phẩm phù hợp, không lạm dụng một loại rau củ hay một phương pháp chăm sóc đơn lẻ.

Tác giả: Xuân Quý

Nguồn tin: daibieunhandan.vn