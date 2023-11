Cây cảnh này nở hoa là phúc lớn sắp về, đây là 4 mẹo để cây nở hoa

Khi trồng cây xanh tại nhà, ngoài việc theo đuổi hình thức đẹp, chúng ta cũng nên để ý tới ý nghĩa phong thủy của nó. Ngoài ra, bạn cũng cần chú ý tới quá trình bảo dưỡng của cây, đặc biệt là những người mới tập tành trồng hoa thì càng nên chọn những loại cây dễ trồng dễ chăm sóc.

Cây ngọc bích là một trong số những loại cây cảnh đáp ứng được tất cả những yêu cầu đó. Đây là cây thân thảo, có chiều cao trung bình từ 40-50cm, có nhiều nhánh ở thân, lá xanh bóng quanh năm, trông tràn đầy sức sống nên có giá trị làm cảnh cao.

Trong phong thủy, cây ngọc bích biểu tượng cho sự giàu có, tài lộc và sự may mắn. Đặc biệt mỗi khi cây ra hoa còn mang báo hiệu gia chủ sắp đón nhận nhiều tin vui, may mắn trong công việc làm ăn. Gia đình ấm no, hạnh phúc, các thành viên trong nhà hòa thuận, gắn kết.

Sở dĩ như vậy vì đây là loài cây cực kỳ khó nở hoa, đợi được cây ngọc bích nở hoa có lẽ phải đợi đến “thiên trường địa cửu”, người đợi từ trẻ đến già mới có thể bắt gặp.

Hoa của cây ngọc bích là những bông hoa nhỏ màu trắng hoặc hồng nhạt, mọc thành từng chùm ở đầu cành và khi nở kết cỡ sẽ có hình ngôi sao 5 cánh. Hoa có mùi thơm nhẹ nhàng, rất dễ chịu.

Cây ngọc bích không chỉ dễ trồng mà còn có thể phát triển rất tốt dù không cần nhiều công chăm sóc. Tuy nhiên, để cây ngọc bích sớm ra hoa, bạn nên chú ý tránh 4 “nỗi sợ” này của cây.

1. Đừng tưới nước cho cây ngọc bích quá nhiều

Cây ngọc bích sẽ phát triển tốt hơn trong đất tơi xốp, nó cũng là loại cây chịu khô hạn tốt nên rất sợ đất bị đọng nước. Nếu đất ướt lâu ngày, rễ dễ bị thối và lá sẽ rụng xuống.

Vì vậy khi trồng cây ngọc bích tại nhà, bạn đừng quá siêng tưới nước cho cây, chỉ nên tưới khi thấy đất khô. Nếu đất cứng có thể xới tơi đất, nếu đất cằn cỗi cũng có thể thêm một ít đất dinh dưỡng và mùn lá.

2. Không nên phơi nắng cây ngọc bích vào mùa hè

Vào mùa hè, nhiệt độ cao nên bạn phải đặt cây ngọc bích ở nơi thoáng đãng, râm mát, tuyệt đối không phơi cây trực tiếp dưới ánh nắng mặt trời. Nguyên nhân là do loại cây cảnh này ưa môi trường phát triển có ánh sáng tán xạ.

Phơi nắng vào mùa hè có thể khiến lá bị héo, nhăn mép lá, gây mất giá trị thẩm mỹ. Chỉ cần bạn đặt cây ngọc bích ở nơi thông gió, mát mẻ và tưới đủ nước, cây sẽ an toàn vượt qua mùa hè.

3. Cây ngọc bích không thể bị đóng băng vào mùa đông

Cây ngọc bích rất dễ bảo dưỡng vào mùa xuân, hạ và thu, mùa đông cũng khá dễ chăm sóc nhưng bạn cần phải chú ý một điều đó chính là nhiệt độ. Ở các vùng phía Bắc, nơi mùa đông tương đối lạnh thì bạn tuyệt đối đừng để cây ngoài trời.

Trên 0 độ C thì không ảnh hưởng gì mấy tới quá trình phát triển của cây, nhưng dưới 0 độ C thì rất nguy hiểm. Khi nhiệt độ giảm xuống, bạn cần di chuyển cây vào nhà để bảo dưỡng, nếu không cây dễ bị chết cóng.

4. Đừng để cây ngọc bích bị thiếu chất dinh dưỡng

Phải bổ sung đủ phân lân thì cây mới nở hoa. Cây ngọc bích thường ra hoa từ mùa thu đến mùa đông nên vào thời điểm này bạn phải bón phân lân đầy đủ cho cây. Hãy bón phân kali dihydrogen photphat 2 đến 3 lần/tháng, không nên bón nhiều hơn.

Ngoài ra, thỉnh thoảng pha loãng phân và phun lên lá, tưới vào rễ để cây ngọc bích nhanh chóng mọc nụ hoa. Đừng cắt tỉa cành trước khi thúc cây ra hoa. Việc cắt tỉa sẽ khiến cây ngọc bích mọc chồi mới và làm giảm đáng kể khả năng ra hoa.

Tác giả: Cẩm Tú

Nguồn tin: arttimes.vn