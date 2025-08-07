Ốp tường bếp bằng gạch hay kính để vừa đẹp lại bền?

Trong không gian bếp, tường ốp vừa đóng vai trò bảo vệ vừa tạo dấu ấn thẩm mỹ. Gạch mang lại cảm giác chắc chắn, đa dạng họa tiết; trong khi kính tạo vẻ hiện đại, sáng và dễ vệ sinh. Vậy đâu là lựa chọn vừa đẹp vừa bền cho căn bếp của gia đình?

Vì sao nên ốp tường bếp?

Ốp tường bếp từ lâu đã trở thành giải pháp vừa bảo vệ vừa trang trí cho không gian nấu nướng. Khu vực bếp thường xuyên chịu tác động của dầu mỡ, hơi nước, thức ăn và gia vị khiến tường dễ bị bám bẩn, ố màu hoặc bong tróc. Lớp ốp không chỉ giúp hạn chế tối đa những vết bẩn “cứng đầu” mà còn bảo vệ kết cấu tường khỏi ẩm mốc và xuống cấp theo thời gian.

Ngoài yếu tố bảo vệ, ốp tường bếp còn đóng vai trò quan trọng trong việc nâng cao tính thẩm mỹ. Tùy vào sở thích, phong cách thiết kế và ngân sách, gia chủ có thể lựa chọn vật liệu ốp như gạch, kính, đá… để tạo điểm nhấn, giúp căn bếp trở nên hiện đại, sang trọng hoặc ấm cúng hơn. Sự kết hợp hài hòa giữa chất liệu, màu sắc và hoa văn sẽ góp phần hoàn thiện tổng thể thiết kế, mang lại một không gian vừa đẹp mắt vừa tiện dụng.

Ảnh minh họa

Ưu – nhược điểm của gạch ốp tường bếp

Gạch ốp tường bếp là lựa chọn quen thuộc của nhiều gia đình nhờ sở hữu mẫu mã phong phú, đáp ứng đủ mọi phong cách từ cổ điển, tân cổ điển đến hiện đại. Trên thị trường hiện nay, giá gạch ốp tường bếp khá đa dạng: các loại gạch men thông dụng dao động khoảng 150.000 – 360.000 VNĐ/m²; gạch bông, gạch vân đá hoặc vân gỗ cao cấp có giá từ 500.000 – 1.000.000 VNĐ/m²; riêng gạch mosaic thủy tinh hoặc gốm sứ men trơn thường ở mức 300.000 – 1.000.000 VNĐ/m², tùy chất liệu, kích thước và thương hiệu.

Ưu điểm lớn nhất của gạch là khả năng chống thấm nước hiệu quả và chịu nhiệt cao, giúp tường bếp không bị ẩm mốc hay cong vênh dưới tác động của hơi nước và dầu mỡ. Chất liệu này có độ bền vượt trội, tuổi thọ trung bình hơn 50 năm và khả năng chống va đập tốt, đảm bảo an toàn cho cả người già lẫn trẻ em. Bề mặt gạch trơn giúp hạn chế bám bụi và khó để lộ vết bẩn, từ đó giữ cho không gian bếp luôn sạch sẽ, gọn gàng.

Tuy vậy, gạch ốp tường bếp vẫn tồn tại một số hạn chế. Giá thành của nhiều loại gạch cao hơn so với kính ốp bếp tầm trung, đặc biệt ở phân khúc cao cấp hoặc các mẫu thiết kế cầu kỳ. Ngoài ra, phần ron gạch – mạch nối giữa các viên – dễ bám bẩn và tích tụ dầu mỡ gây khó khăn khi vệ sinh nếu không được làm sạch thường xuyên và đúng cách.

Ảnh minh họa

Ưu – nhược điểm của kính ốp tường bếp

Kính ốp tường bếp được nhiều gia đình ưa chuộng nhờ bề mặt trơn nhẵn, bóng loáng, tạo cảm giác sang trọng và giúp không gian nấu nướng trở nên rộng rãi, thoáng sáng hơn so với diện tích thực. Chất liệu kính có khả năng chống thấm nước tốt, ngăn hơi ẩm và dầu mỡ thấm vào tường, đồng thời dễ dàng kết hợp với nhiều phong cách nội thất.

Trên thị trường, kính ốp bếp có mức giá khá đa dạng: loại kính thường hoặc kính màu sơn phía sau dao động từ 750.000 – 950.000 VNĐ/m²; kính cường lực in họa tiết hoặc phủ nano chống bám bẩn thường từ 1.000.000 – 1.500.000 VNĐ/m², tùy độ dày, màu sắc và kỹ thuật gia công nên các gia đình dễ dàng lựa chọn theo ngân sách.

Tuy vậy, kính ốp tường bếp cũng tồn tại một số hạn chế. Chất liệu này dễ vỡ và chịu lực kém hơn so với gạch nên khi xảy ra va đập mạnh, kính có thể nứt hoặc vỡ, gây nguy hiểm cho người sử dụng. Đặc biệt, nếu kính bị hỏng, gia chủ phải thay toàn bộ tấm kính, dẫn đến chi phí sửa chữa cao.

Bề mặt kính tuy sáng bóng nhưng khi bám bụi, dầu mỡ hoặc vết nước rất dễ lộ bẩn, làm mất thẩm mỹ nếu không vệ sinh thường xuyên. Ngoài ra, việc làm sạch kính cần sử dụng dung dịch tẩy rửa chuyên dụng để tránh bề mặt bị ố hoặc xước, đòi hỏi gia chủ chú ý hơn trong khâu bảo dưỡng.

Ảnh minh họa

Ốp tường bếp bằng gạch hay kính?

Không ít gia chủ băn khoăn giữa hai phương án ốp gạch hay kính cho tường bếp. Thực tế, cả hai loại vật liệu này đều sở hữu ưu điểm và hạn chế riêng nên lựa chọn phù hợp sẽ phụ thuộc vào thiết kế tổng thể ngôi nhà và nhu cầu sử dụng của từng gia đình.

Với các căn hộ chung cư hoặc nhà phố hẹp ngang, kính ốp tường bếp là giải pháp đáng cân nhắc. Bề mặt kính phẳng, bóng giúp phản chiếu ánh sáng, tạo cảm giác không gian rộng và thoáng hơn. Đồng thời, kính mang lại vẻ đẹp tối giản nhưng vẫn đủ điểm nhấn, cùng ưu thế dễ dàng lau chùi chỉ với vài thao tác. Quá trình thi công kính cũng khá nhanh gọn, hạn chế bụi bẩn, phù hợp với những gia đình muốn cải tạo bếp mà không tốn quá nhiều thời gian.

Ngược lại, đối với những không gian bếp rộng rãi, gạch ốp tường bếp là lựa chọn tối ưu nhờ mẫu mã đa dạng, độ bền cao và khả năng chống va đập tốt. Chất liệu gạch phù hợp với nhiều phong cách thiết kế, từ hiện đại, tối giản đến tân cổ điển, đồng thời đảm bảo an toàn cho gia đình có trẻ nhỏ hoặc người cao tuổi. Dưới góc độ phong thủy, các tông màu trầm hoặc họa tiết ấm áp trên gạch giúp tăng cảm giác quây quần, gắn kết trong bữa ăn. Dù thời gian thi công gạch thường lâu hơn và đòi hỏi tay nghề thợ ốp tốt, thành quả mang lại là những mảng tường bếp chắc chắn, bền bỉ theo thời gian.

Xét về sự hài hòa với phong cách nội thất, kính ốp tường bếp thường “ăn ý” với các không gian mang hơi hướng hiện đại, tối giản, Scandinavian hoặc industrial, nơi ưu tiên đường nét gọn gàng và bề mặt sáng bóng. Trong khi đó, gạch ốp tường bếp phù hợp với các phong cách ấm cúng, gần gũi như rustic, country style hoặc tân cổ điển, nơi hoa văn và chất liệu đóng vai trò tạo điểm nhấn thị giác.

Tóm lại, tùy vào diện tích không gian, mục đích sử dụng và định hướng phong cách, gia chủ có thể linh hoạt lựa chọn giữa gạch hoặc kính. Sự cân nhắc kỹ lưỡng ngay từ khâu vật liệu không chỉ giúp căn bếp đẹp mắt và tiện lợi mà còn mang lại sự hài hòa về thẩm mỹ lẫn phong thủy cho toàn bộ ngôi nhà.

Tác giả: Phương Anh

Nguồn tin: tieudung.giadinhonline.vn