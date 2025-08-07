Công an làm rõ vụ trộm hy hữu: Trộm điện thoại từ... kẻ trộm khác

Nghi phạm liên quan vụ trộm cắp tài sản - Ảnh: H.B.

Trước đó vào ngày 4-8, tiếp nhận tin báo liên quan một vụ trộm, Công an phường Hòa Cường (Đà Nẵng) đã phối hợp Công an phường Cẩm Lệ tiến hành xác minh đối với Trần Ngô Chung (30 tuổi, trú xã Hòa Tiến, Đà Nẵng).

Qua làm việc, Chung thừa nhận đã trộm một chiếc điện thoại Samsung từ một thanh niên lạ mặt tại khu vực Cung thể thao Tiên Sơn (phường Hòa Cường, Đà Nẵng).

Điều bất ngờ là không lâu sau đó, một nam thanh niên tên L.T.P. (17 tuổi, trú phường Cẩm Lệ) cũng đến Công an phường Hòa Cường, thừa nhận chiếc điện thoại trên là của mình. Tuy nhiên P. cũng cho biết đây là chiếc điện thoại mà trước đó chính P. đã trộm từ một người khác.

Ngoài ra P. còn khai đã thực hiện 2 vụ trộm túi xách trên đường Nại Nam 8 (phường Hòa Cường).

Hiện công an đang tiếp tục điều tra, làm rõ hành vi của cả hai nghi phạm trên để xử lý.

Tác giả: Đoàn Cường

Nguồn tin: tuoitre.vn