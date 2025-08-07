Đi xe máy không đội mũ bảo hiểm, nhóm thiếu niên bị phạt 41,5 triệu

Ngày 7-8, Thượng tá Vũ Thanh Giang, Trưởng Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Ngãi, cho biết đơn vị đã lập biên bản xử phạt 6 thanh niên địa phương do vi phạm quy định về trật tự an toàn giao thông.

Trước đó, Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Ngãi tiếp nhận hình ảnh, clip do người dân cung cấp, ghi lại cảnh 6 thiếu niên đi xe máy mang BKS 76B1-595.06, 76AA-101.16 và 76N1-100.18 lưu thông trên cầu Cổ Lũy (địa phận xã An Phú) không đội mũ bảo hiểm. Đáng chú ý, có trường hợp ngồi bắt chéo chân khi xe đang di chuyển.

Nhóm thiếu niên đi xe máy không đội mũ bảo hiểm bị người dân quay clip gửi công an và bị phạt tổng 41,5 triệu đồng

Qua phối hợp với công an địa phương xác minh, Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Ngãi xác định, các thiếu niên đều trú tại thôn Tân An, xã An Phú và đã mời đến trụ sở làm việc. Với đầy đủ chứng cứ, nhóm này thừa nhận hành vi vi phạm.

Từ các vi phạm được làm rõ, Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Ngãi đã lập biên bản xử phạt nhóm thiếu niên với các lỗi gồm, không đội mũ bảo hiểm khi điều khiển xe máy, xe không có gương chiếu hậu bên trái, người từ 16 đến dưới 18 tuổi điều khiển xe mô tô không có giấy phép lái xe, chở người không đội mũ bảo hiểm, điều khiển xe không có giấy chứng nhận đăng ký. Đồng thời, chủ phương tiện cũng bị xử phạt vì giao xe cho người không đủ tuổi điều khiển.

Tổng mức xử phạt cho các lỗi vi phạm trên là 41,5 triệu đồng.

Thượng tá Giang cho biết thêm, ngoài vi phạm này, nhóm thiếu niên trên đang bị Công an xã Tịnh Khê tạm giữ phương tiện để điều tra làm rõ hành vi gây rối trật tự công cộng ở địa bàn xã Tịnh Khê vào tháng 7-2025.

Công an tỉnh Quảng Ngãi khuyến cáo người dân, khi phát hiện phương tiện vi phạm trật tự an toàn giao thông có thể gửi hình ảnh, clip đến zalo số máy 0705767676 của Thượng tá Vũ Thanh Giang, Trưởng Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Ngãi để tiếp nhận, xử lý.

Tác giả: T.Trực

Nguồn tin: Báo Người lao động